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«Настав час розірвати звʼязки». Священники УПЦ МП із Чернігівщини звернулися до Онуфрія

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Настав час розірвати звʼязки». Священники УПЦ МП із Чернігівщини звернулися до Онуфрія
Храмовий комплекс Всіх Чернігівських святих Чернігівської єпархії УПЦ
фото з відкритих джерел

У своєму зверненні духовенство наголошує на прямій причетності російської церкви до війни в Україні

Настоятель храмового комплексу Всіх Чернігівських святих Чернігівської єпархії УПЦ митрофорний протоієрей Петро Казновецький та священнослужителі Сосницького благочиння Чернігівської єпархії УПЦ публічно звернулися до предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрія з проханням розірвати стосунки з російською церквою. Про це йдеться на сторінці храмового комплексу, а також повідомляють місцеві медіа.

Наприкінці жовтня священник з Чернігова, настоятель храмового комплексу, написав лист-звернення до Онуфрія. У ньому він називав Путіна – «предтечею антихриста»; вказав, що патріарх РПЦ Кирило «благословляє вбивства українців», а його священники «освячують зброю, що вбиває наших людей».

Чернігівський священик московського патріархату отець Петро заявив, що УПЦ «не має ні морального, ні християнського права» залишатися частиною РПЦ і фактично бути співучасником антилюдських дій російських архієреїв.

Згодом, 4 жовтня, вже священнослужителі Сосницького благочиння Чернігівської єпархії УПЦ письмово звернулися до Онуфрія. У своєму зверненні духовенство наголошує на прямій причетності російської церкви до війни в Україні.

«… настав час розірвати звʼязки з церквою, яка підтримує та благословляє війну і вбивства українців, сіє смерть, а не дає життя. Ми рішуче заявляємо, що відтепер РПЦ не є для нас братньою та дружньою церквою і ми не хочемо бути разом в одній Помісній церкві…», – йдеться у зверненні.

Священнослужителі просять митрополита Онуфрія офіційно вийти зі складу РПЦ, усіх її синодів, соборів і комісій.

Нагадаємо, київська митрополія Української православної церкви (УПЦ МП) потерпіла чергове гучне судове фіаско. Релігійна організація під проводом митрополита Онуфрія вкотре не зуміла спростувати канонічний зв’язок з Московським патріархатом. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Заборона Московської церкви. Хроніка контратаки».

Як відомо, всеукраїнська Рада церков підтримала заборону Московського патріархату.

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Теги: путін смерть Чернігів священник

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