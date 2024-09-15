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Ядерні погрози Путіна: реакція МЗС України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ядерні погрози Путіна: реакція МЗС України
Путін погрожував наслідками розширення НАТО, але нічого не зробив, коли Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО, сказав Сибіга
фото: Reuters

Сибіга сказав, що коли Путін стикається із силою, він відступає і знаходить способи пояснити це своїм людям

Погрози Путіна не діють, тому союзники України не повинні піддаватися на них. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Навесні 2022 року він (Путін, – «Главком») попереджав про нечувані наслідки, якщо Захід надасть Україні зброю для оборони. Зброю надали. Путін нічого не зробив. Подібна риторика повторювалася багато разів протягом останніх років», – йдеться у заяві.

Сибіга наголосив, що коли Путін стикається із силою, він відступає і знаходить способи пояснити це своїм людям.

«Путін погрожує, щоб послабити підтримку України. Натомість союзники мають її посилити. Зняти обмеження. Зміцнити далекобійність, повітряний щит, економічну, енергетичну стійкість України. Страх і зволікання – це смерті та кризи. Щоб відновити мир, потрібна сміливість, а не страх», – заявив міністр.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін може провести навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї у рамках випробувань, якщо Захід дозволить Україні використовувати свої ракети далекобійні ракети.

Також погрози Кремля щодо можливого конфлікту між Росією та НАТО перебільшені. Європейські уряди вважають, що президент РФ Володимир Путін, можливо, вже вважає себе втягнутим у великий конфлікт, порівнянний з тими, що мали місце між 1914 та 1945 роками. 

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Теги: путін путінський режим погрози росія росіяни війна ядерна зброя Україна МЗС Андрій Сибіга

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