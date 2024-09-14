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На Сумщині окупанти атакували енергообʼєкт: є загиблий та поранені

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Сумщині окупанти атакували енергообʼєкт: є загиблий та поранені
На Сумщині 49-річний електромонтер зазнав смертельного ураження струмом
фото: Reuters (ілюстративне)

У Сумській області внаслідок обстрілу території енергообʼєкта було пошкоджено обладнання і укриття, знеструмлювалось кілька підстанцій

На Сумщині Росія атакувала енергооб'єкт. Внаслідок чого загинув один працівник, сім – отримали поранення. Про це повідомляє Міненерго.

«У Сумській області внаслідок обстрілу території енергообʼєкта було пошкоджено обладнання і укриття, знеструмлювалось кілька підстанцій. Внаслідок атаки загинув працівник підприємства – 54-річний водій, ще сім працівників отримали поранення та були госпіталізовані», – йдеться у повідомленні.

Також Міністерство енергетики повідомляє, що у Запорізькій області внаслідок обстрілу вимикалась повітряна лінія, при цьому знеструмлювались підстанції. 

До того ж у Чернігівській області внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, знеструмлювались 413 абонентів у 6 населених пунктах. 

Нагадаємо, сьогодні, 14 вересня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.

Наразі неможливо вказати, в яких умовах українці будуть проходити зимовий опалювальний сезон. Держава готується до зими і можливих атак Росії, захищаючи енергооб'єкти першим та другим рівнем захисту.

Як стало відомо, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

До слова, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. 

Як повідомлялося, колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак. 

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Теги: смерть росіяни енергетика війна Сумщина Міненерго електроенергія поранення безпілотник росія окупанти

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