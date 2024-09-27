Росія змінює ядерну доктрину: Німеччина послала Путіну сигнал

Ядерна доктрина Путіна нічого не змінює у зовнішній політиці Німеччини

Міноборони Німеччини відреагувало на рішення Путіна щодо ядерної доктрини

Зміна ядерної доктрини Росії не вплине на зовнішню політику Німеччини та НАТО, заявив на пресконференції міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Він наголосив, що Берлін продовжить йти шляхом, який вважає вірним. Запис виступу опубліковано на сайті німецького оборонного відомства.

«Це взагалі не потрібно коментувати. Завтра буде щось інше. Ми йдемо своїм шляхом, ми робимо те, що вважаємо правильним», – зазначив Пісторіус.

Нагадаємо, 25 вересня російський диктатор Володимир Путін повідомив про проєкт оновленої ядерної доктрини країни, що включає розширення категорій держав та військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування. Також глава держави заявив, що Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії проти РФ та Білорусі як учасника Союзної Держави.

До слова, Володимир Путін переглядає ядерну доктрину як попередження Заходу. «Чіткий сигнал» призначений союзникам України, насамперед США та Великій Британії. Видання нагадує, що вони мають намір дозволити Києву бити далекобійними ракетами свого виробництва вглиб Росії.

Втім, російський диктатор Володимир Путін тільки лякає Україну та світ ядерними погрозами. Він це робить для того, щоб стримати західні країни від допомоги ЗСУ. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).