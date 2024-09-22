Зеленський пояснив, чому змінив позицію щодо переговорів із Росією

Там де Кремль веде порожню риторику, Київ пропонує реальну формулу встановлення миру

Останнім часом почали частіше лунати заяви стосовно можливих переговорів між Україною та РФ. Зокрема, цього літа у Швейцарії навіть відбувся мирний саміт стосовно війни в України. Президент Володимир Зеленський пояснив виданню The New Yorker, чому став більш відкритим у цьому питанні.

«У моєму мисленні не відбулося жодних змін. Це тому, що перемога – це справедливість. Справедливою є та перемога, результат якої задовольняє всіх – тих, хто поважає міжнародне право, тих, хто живе в Україні, тих, хто втратив своїх близьких і рідних. Для них ціна висока. Для них ніколи не буде виправдання тому, що зробили Путін і його армія. Ви не можете просто зашити цю рану, як хірург, тому що вона у вашому серці, у вашій душі. І тому ключовим нюансом є те, що хоча справедливість не закриває наших ран, вона дає можливість світу, який ми всі визнаємо справедливим. Це несправедливо, що в когось відібрали сина чи доньку, але, на жаль, ця несправедливість має остаточний характер і повернути їх неможливо. Але справедливість принаймні дає певне завершення», – зазначив голова держави.

За його словами, справа не в прагненні України до справедливої перемоги, а в тому, що Кремль взагалі не має бажання припиняти бойові дії на будь-яких розумних умовах.

«Якщо світ об’єднується проти нього, він вдає зацікавленість у діалозі – «Я готовий домовлятися, давайте це зробимо, давайте сядемо разом», – але це лише розмови. Це порожня риторика, вигадка, яка заважає світу стояти разом з Україною та ізолювати Путіна. Він робить вигляд, що відкриває двері для діалогу, а ті країни, які прагнуть геополітичного балансу, наприклад Китай, а також деякі інші азіатські та африканські держави, кажуть: «О, бачите, він нас чує і готовий вести переговори». Але це все лише видимість. Зі свого боку ми бачимо, в яку гру він веде, і змінюємо підходи до припинення війни», – каже Зеленський.

Як він пояснює, там де Кремль веде порожню риторику, Київ пропонує реальну формулу встановлення миру – конкретний план того, як можна покласти край війні. У виданні нагадали, що у 2022-2023 році позиція президента України була більш категорична щодо перемовин з ворогом, тоді як зараз, здається, відкрилось вікно для цієї можливості.

«Якщо ми повернемося на два роки назад, на саміт G-20 в Індонезії, у своєму відеовиступі я представив нашу формулу миру. З тих пір я досить послідовно заявляю, що росіяни блокували всі наші ініціативи з самого початку і продовжують це робити. І я сказав, що будь-який переговорний процес буде невдалим, якщо він буде з Путіним або з його оточенням, які є його маріонетками. Всі казали, що ми маємо допустити можливість якогось діалогу. І я сказав їм: «Дивіться, ваше враження, що Путін хоче закінчити війну, помилкове. Це потенційно фатальна помилка, яку ви робите, я вам кажу», – наголосив голова держави.

Як додає Зеленський, Україна повинна зі свого боку демонструвати, що її бажання до переговорів справжнє, однак потрібно бути конструктивними. Так, можна провести саміт, на яку буде розроблено мирний план. Далі пропозицію передадуть росіянам.

«Ми напишемо план і передамо його росіянам. Вони могли б сказати: «Ми готові говорити», а потім у нас би був другий саміт, на якому вони б сказали: «Ця ваша формула, ми з нею згодні». Або, як альтернатива, «Ми не згодні. Ми вважаємо, що має бути так і так». Це називається діалогом. Але щоб це відбулося, потрібно підготувати план без росіян, тому що, на жаль, вони, здається, думають, що у них є якась червона картка, як у футболі, що вони можуть затримати і заблокувати все. Але наш план – він готується», – підсумував він.

Раніше The Times писав, що погляди на перемогу в Києва і Заходу можуть різнитися, і незрозуміло, чи вважають союзники України, що ворога справді може бути вигнано.

Володимир Зеленський уже повідомив основні пункти «плану перемоги» України. За його словами, Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту плану.

Також Зеленський заявив, що на початку листопада «план перемоги» буде повністю готовий.

До того ж президент України заявив, що його зустріч із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом відбудеться 26-27 вересня. Володимир Зеленський додав, що вона буде важливою для обох сторін.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський планує зустрітися із кандидаткою у президенти США Камалою Гарріс та дізнатися, що вона думає про «план перемоги». Він додав, що наразі важливо комунікувати з усіма претендентами на посаду президента США щодо «плану перемоги».