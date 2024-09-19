Міноборони РФ вимагає від Путіна оголошення нової хвилі мобілізації, – WSJ

У Москві побоюються, що мобілізація порушить крихкий баланс у сприйнятті війни суспільством і може мати небезпечні політичні наслідки для Путіна

The Wall Street Journal: «Росія зараз втрачає більше людей на полі бою, ніж може залучити на їх заміну»

Чиновники з міноборони РФ вимагають від російського диктатора Володимира Путіна оголосити нову хвилю мобілізації. Москва все більше говорить про неминучість мобілізації в РФ. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Зазначається, що за кілька місяців до «інавгурації» Путін зустрічався з представниками Міністерства оборони РФ. Вони наполягали на проведенні нової хвилі мобілізації для того, щоб залучити додаткові сили і компенсувати втрати армії РФ в Україні.

Чиновники переконували диктатора, щоб він використав свою «інавгурацію» та «зростаючу політичну підтримку» для пояснення нової мобілізації.

Співрозмовник видання заявив, що Путін відкинув цю ідею, бо хоче використовувати у війні проти України тільки тих, хто добровільно підписує військові контракти. Крім того, автори статті наголошують, що минув понад місяць після наступу ЗСУ у Курській області, а Росія так і не організувала великої контратаки.

Хоча російський диктатор чинив опір мобілізації військ, яка могла обійтися політичною ціною, західні оцінки показують, що Росія зараз втрачає більше людей на полі бою, ніж може залучити на їх заміну.

Нещодавно по всій Москві були створені нові пункти вербування, в тому числі в розгалуженій системі міського метро, ​​де волонтери сидять за розкладними столиками, роздаючи брошури перехожим.

Біля залізничного вокзалу в Росії розгорнули мобільний пункт комплектування військовослужбовців фото: Анатолій Мальцев, Shutterstock

Як пише The Wall Street Journal, слабка сила російських військ стала до болю очевидною під час наступу Росії на початку цього року на Харків, друге за величиною місто України. Російські війська здобули позиції, але наступ, який розпочався в травні й тривав протягом літа, зазнав значних втрат і був зупинений українцями.

За даними WSJ, все більше людей говорять про неминучість мобілізації у Росії. У Москві також побоюються, що мобілізація порушить крихкий баланс у сприйнятті війни суспільством і може мати небезпечні політичні наслідки для Путіна.

Нагадаємо, востаннє Росія оголошувала мобілізацію у вересні 2022 року, тоді такий крок Кремля викликав невдоволення серед росіян.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін не схильний оголошувати нову хвилю мобілізації в РФ. Однак він не виключає такої можливості. Про це йдеться в аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики дійшли цього висновку, спираючись, і за фактом, коментуючи недавню заяву керівника Головного управління розгортки Міністерства оборони України Кирила Буданова про те, що РФ хоче завершити війну своєю перемогою максимум до початку 2026 року.

До слова, російський уряд розробляє систему обміну інформацією, яка має допомогти запобігти виїзду з країни потенційних призовників до російської армії. 11 липня 2024 року російське ЗМІ повідомило, що уряд РФ впроваджує систему обміну інформацією між Міністерством оборони та Федеральною службою безпеки. Вони передаватимуть дані про потенційних призовників до Прикордонної служби ФСБ для того, аби запобігти втечі росіян з країни.