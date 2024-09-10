Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибухи та пожежі у Підмосков'ї, атака «шахедів» на Україну: головне за ніч

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вибухи та пожежі у Підмосков'ї, атака «шахедів» на Україну: головне за ніч
Кадри пожежі в 11-поверхівці у Раменському, РФ
фото: Telegram / Mash

У міжнародному аеропорту РФ «Жуковський» сталася пожежа на злітно-посадковій смузі внаслідок атаки БпЛА

Атака безпілотників на Україну: вибухи на Черкащині та Київщині. Масована атака дронів на Росію: про вибухи повідомляли у декількох регіонах, зокрема у Підмосков'ї. Нідерланди дозволили використовувати свою зброю на території Росії. Генасамблея ООН визнала: у них немає змоги примусити РФ дотримуватися міжнародного права.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 10 вересня, щоб ви були в курсі подій.

Вибухи, пожежі та зачинені аеропорти в Росії: деталі

Цієї ночі безпілотники атакували відразу декілька областей Росії.

Атака на Брянщину

У російському місті Брянськ в ніч проти 10 вересня пролунала серія вибухів. Повідомлялося, що над містом та областю зафіксована велика кількість безпілотників.

Місцевий губернатор Олександр Богомаз заявляє про нібито «відбиття спроби масованої атаки із застосуванням БпЛА» по території регіону.

Місцеві телеграм-канали зазначали, що велика кількість безпілотників пролетіли Брянщину та прямують в інші регіони країни-агресорки.

Зачинені аеропорти Москви

У Московській області в районі міст Люберці та Раменск цієї ночі, 10 вересня, пролунали вибухи. Причиною стала робота протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Внаслідок цього приблизно з 02:00 деякі аеропорти Москви були зачинені для зльоту та посадки.

Літаки не могли приземлитися чи вилетіти із південних аеропортів Москви. Багато з них були перенаправлені до інших міст, зокрема Санкт-Петербурга
Літаки не могли приземлитися чи вилетіти із південних аеропортів Москви. Багато з них були перенаправлені до інших міст, зокрема Санкт-Петербурга
скриншот: flightradar24.com

На одному із летовищ було зафіксовано падіння безпілотника.

Пожежі у житлових будинках Московської області

У Раменському Московської області після атаки безпілотників у трьох багатоповерхівках сталася пожежа. 

Балкони 11 та 12 поверху житлового будинку повністю згоріли. Загалом пошкодилися три поверхи та близько семи квартир. Ударна хвиля вибила шибки та віконні рами.

Вибухи та пожежі у Підмосков'ї, атака «шахедів» на Україну: головне за ніч фото 1
фото: Telegram / Mash

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки пошкоджено ще дві багатоповерхівки.

Атака безпілотників на Україну

Цієї ночі росіяни здійснили чергову масовану атаку дронів на територію України.

Журналісти повідомляли про неодноразові вибухи на Черкащині: о 03:15, 03:22 та о 03:38.

У Повітряних силах попереджали про загрозу кількох груп ударних БпЛА. Голова ОВА Ігор Табурець повідомляв у Telegram: «Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА». 

Також в передмісті Києва тривала бойова робота протиповітряної оборони по російських ударних дронах. Про це повідомили в КМВА.

«Може бути досить гучно. Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях до відбою!», – йшлося у повідомленні.

Нідерланди дозволили використовувати свою зброю на території Росії

«Київ має право захищати себе. І якщо країну атакують з прикордонних районів або російських аеродромів, то вона може цілитися у військові об'єкти. Те ж саме стосується ворожих ракет: вони теж можуть бути перехоплені нашою зброєю над Росією», – про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

«Міжнародне право не обмежується відстанню. Право на самооборону не припиняється за 100 кілометрів від кордону. Ми не накладали на Україну жодних обмежень на оперативну відстань», – заявив нідерландський міністр. Він додав, що це стосується також і винищувачів F-16, наданих його країною.

Заява Генасамблеї ООН

Голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс заявив, що організація не має можливостей та повноважень, щоб примусити Росію дотримуватися Статуту ООН і міжнародного права. 

«Ми діємо за переконанням, заснованим на наших цінностях і принципах, і сподіваємося, що всі держави-члени ООН дотримуватимуться зобов’язань, які вони взяли на себе при вступі, одним з яких, звичайно, є повага до територіальної цілісності інших держав», – наголосив Денніс Френсіс.

Френсіс нагадав, що Генеральна Асамблея ухвалила «низку рішучих резолюцій, які закликають Російську Федерацію поважати закон і негайно вивести свої війська» з території України.

Нагадаємо, наразі забруднення у річці Десна просунулось нижче міста Чернігів до села Количівка Чернігівської області. У Києві нині немає ризиків погіршення якості води біля питних водозаборів. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (Міндовкілля).

Читайте також:

Теги: пожежа небезпека робота Telegram Чернігів аеропорт військові Нідерланди міністр росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський журналіст з прапором країни-агресорки у Парижі
Російський журналіст вивісив прапор РФ на Ейфелевій вежі у день закриття Олімпіади
12 серпня, 15:13
Військові взяли у полон окупантів, які у 2022 році знищували Харківщину
ЗСУ показали полонених окупанів, яких взяли в полон декілька годин тому
12 серпня, 03:14
Від багатоповерхівки, в яку прилетіла авіабомба, майже нічого не залишилося
Росіяни зруйнували авіабомбою багатоповерхівку в Мирнограді, є загиблі
17 серпня, 18:47
Галущенко порадив українцям встановлювати сонячні панелі
Що купити до оселі, щоб легше перебути зиму: поради від міністра енергетики
24 серпня, 19:19
За інформацією російських ЗМІ, два безпілотники були збиті на підльоті до міжнародного аеропорту в Калузі
Росія заявила про атаку безпілотників у деяких областях
30 серпня, 08:55
Попову-молодшому належить 110-метрова квартира в Хімках, приблизною вартістю 35 млн рублів
Сина заступника Шойгу запідозрили у масовому продажу військової форми
29 серпня, 18:41
Що станеться після падіння Покровська, наразі не відомо, але це може негативно вплинути на військові зусилля України
Між російськими військами та Покровськом залишилася одна лінія оборони – Forbes
1 вересня, 14:48
Процедура призначення начальника штабу командування Сил безпілотних систем не передбачає обовʼязкових додаткових перевірок чи погоджень зі Службою безпеки
СБУ не проводила перевірку Гладкого перед його призначенням начштабом Безпілотних сил
3 вересня, 21:11
Зенітно-ракетний комплекс Patriot - це передова система протиповітряної оборони, розроблена США для захисту від ракетних та авіаційних атак
Румунія подарувала Україні ЗРК Patriot
5 вересня, 18:17

Події в Україні

Втрати ворога станом на 10 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 10 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вибухи та пожежі у Підмосков'ї, атака «шахедів» на Україну: головне за ніч
Вибухи та пожежі у Підмосков'ї, атака «шахедів» на Україну: головне за ніч
Масштабна повітряна тривога тривала більше двох годин
Масштабна повітряна тривога тривала більше двох годин
Забруднення Десни: Міндовкілля почало підготовку на випадок погіршення якості води у Києві
Забруднення Десни: Міндовкілля почало підготовку на випадок погіршення якості води у Києві
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 вересня: ситуація на фронті
47K
Заборонити виїзд з України дітям: Корчинський зробив гучні заяви
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
15K
«Ситуація, якої раніше не було»: голова Volkswagen пояснив, що чекає на автопром Європи
14K
Чому відкликано тимчасово повіреного України у Грузії? В історії раптом виринули пральні машини
6727
Фіцо звинуватив українських воїнів у «фашизмі»: МЗС різко відреагувало

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua