Вибухи та пожежі у Підмосков'ї, атака «шахедів» на Україну: головне за ніч

У міжнародному аеропорту РФ «Жуковський» сталася пожежа на злітно-посадковій смузі внаслідок атаки БпЛА

Атака безпілотників на Україну: вибухи на Черкащині та Київщині. Масована атака дронів на Росію: про вибухи повідомляли у декількох регіонах, зокрема у Підмосков'ї. Нідерланди дозволили використовувати свою зброю на території Росії. Генасамблея ООН визнала: у них немає змоги примусити РФ дотримуватися міжнародного права.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 10 вересня, щоб ви були в курсі подій.

Вибухи, пожежі та зачинені аеропорти в Росії: деталі

Цієї ночі безпілотники атакували відразу декілька областей Росії.

Атака на Брянщину

У російському місті Брянськ в ніч проти 10 вересня пролунала серія вибухів. Повідомлялося, що над містом та областю зафіксована велика кількість безпілотників.

Місцевий губернатор Олександр Богомаз заявляє про нібито «відбиття спроби масованої атаки із застосуванням БпЛА» по території регіону.

Місцеві телеграм-канали зазначали, що велика кількість безпілотників пролетіли Брянщину та прямують в інші регіони країни-агресорки.

Зачинені аеропорти Москви

У Московській області в районі міст Люберці та Раменск цієї ночі, 10 вересня, пролунали вибухи. Причиною стала робота протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Внаслідок цього приблизно з 02:00 деякі аеропорти Москви були зачинені для зльоту та посадки.

Літаки не могли приземлитися чи вилетіти із південних аеропортів Москви. Багато з них були перенаправлені до інших міст, зокрема Санкт-Петербурга скриншот: flightradar24.com

На одному із летовищ було зафіксовано падіння безпілотника.

Пожежі у житлових будинках Московської області

У Раменському Московської області після атаки безпілотників у трьох багатоповерхівках сталася пожежа.

Балкони 11 та 12 поверху житлового будинку повністю згоріли. Загалом пошкодилися три поверхи та близько семи квартир. Ударна хвиля вибила шибки та віконні рами.

фото: Telegram / Mash

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки пошкоджено ще дві багатоповерхівки.

🚬З цигаркою у руках в перших рядах



Подивіться скільки "сочувствующих граждан" прибігли дивитися на результат роботи російського пэ-вэ-о. pic.twitter.com/Wh4FKgiXzg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 10, 2024

Атака безпілотників на Україну

Цієї ночі росіяни здійснили чергову масовану атаку дронів на територію України.

Журналісти повідомляли про неодноразові вибухи на Черкащині: о 03:15, 03:22 та о 03:38.

У Повітряних силах попереджали про загрозу кількох груп ударних БпЛА. Голова ОВА Ігор Табурець повідомляв у Telegram: «Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА».

Також в передмісті Києва тривала бойова робота протиповітряної оборони по російських ударних дронах. Про це повідомили в КМВА.

«Може бути досить гучно. Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях до відбою!», – йшлося у повідомленні.

Нідерланди дозволили використовувати свою зброю на території Росії

«Київ має право захищати себе. І якщо країну атакують з прикордонних районів або російських аеродромів, то вона може цілитися у військові об'єкти. Те ж саме стосується ворожих ракет: вони теж можуть бути перехоплені нашою зброєю над Росією», – про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

«Міжнародне право не обмежується відстанню. Право на самооборону не припиняється за 100 кілометрів від кордону. Ми не накладали на Україну жодних обмежень на оперативну відстань», – заявив нідерландський міністр. Він додав, що це стосується також і винищувачів F-16, наданих його країною.

Заява Генасамблеї ООН

Голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс заявив, що організація не має можливостей та повноважень, щоб примусити Росію дотримуватися Статуту ООН і міжнародного права.

«Ми діємо за переконанням, заснованим на наших цінностях і принципах, і сподіваємося, що всі держави-члени ООН дотримуватимуться зобов’язань, які вони взяли на себе при вступі, одним з яких, звичайно, є повага до територіальної цілісності інших держав», – наголосив Денніс Френсіс.

Френсіс нагадав, що Генеральна Асамблея ухвалила «низку рішучих резолюцій, які закликають Російську Федерацію поважати закон і негайно вивести свої війська» з території України.

Нагадаємо, наразі забруднення у річці Десна просунулось нижче міста Чернігів до села Количівка Чернігівської області. У Києві нині немає ризиків погіршення якості води біля питних водозаборів. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (Міндовкілля).