Скільки релігійних громад відхрестилися від Московської церкви: статистика

Станом на 1 січня 2024 року в Україні функціонувало майже 11 тис. релігійних організацій Московської церкви

З початку 2024 року 159 релігійних громад перейшло до Православної церкви України

З 2018 року з Московської церкви до Православної церкви України перейшли 1 502 релігійні громади. Про це повідомила Державна служба України з етнополітики та свободи на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

Так, коли було створено Православну церкву України підпорядкованість у канонічних та організаційних питаннях релігійним центрам ПЦУ змінили у 2018 році - дві релігійні громади. У 2019 році кількість громад зросла до 319 громад; у 2020 році – 30; у 2021 році – 25; у 2022 році – 496; у 2023 році – 471; із початку 2024 року – 159 громад.

Водночас Держслужба з етнополітики зазначила, що не володіє інформацією щодо кількості ліквідованих релігійних організацій Московської церкви.

Згідно зі звітом Держетнополітики про мережу релігійних організацій, станом на 1 січня 2024 року в Україні функціонувало 10 919 релігійних організацій Московської церкви, з яких 51 релігійний центр/управління, до яких входить 10 586 громад (6 037 із них юридичні особи) і 214 монастирів (104 жіночі та 110 чоловічі); 34 братства; 17 духовних навчальних закладів (11 середніх і шість вищих).

Станом на 1 січня 2024 року в Україні функціонувало 8 295 релігійних організацій Православної церкви, із яких 56 релігійних центрів/управлінь, до яких входить 8 075 громад (3 400 із них – юридичні особи) і 87 монастирів; 16 братств; 26 духовних навчальних закладів (13 середніх і 13 вищих).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Раніше Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт про заборону Московської церкви, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП. Зокрема, народного депутата Юрія Загороднього, який проголосував за заборону в Україні Російської православної церкви, було виключено з групи «Платформа за життя та мир».

Як повідомлялося, заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв істерично відреагував на заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Тим самим він зайвий раз підкреслив зв’язки релігійної організації, яка діє в Україні під брендом Української православної церкви Московського патріархату, з Росією.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Верховної Ради щодо законопроєкту про заборону Московської церкви. За словами президент, парламентарі ухвалили закон щодо «духовної незалежності України».