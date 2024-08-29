Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки релігійних громад відхрестилися від Московської церкви: статистика

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Скільки релігійних громад відхрестилися від Московської церкви: статистика
Станом на 1 січня 2024 року в Україні функціонувало майже 11 тис. релігійних організацій Московської церкви
фото з відкритих джерел

З початку 2024 року 159 релігійних громад перейшло до Православної церкви України

З 2018 року з Московської церкви до Православної церкви України перейшли 1 502 релігійні громади. Про це повідомила Державна служба України з етнополітики та свободи на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

Так, коли було створено Православну церкву України підпорядкованість у канонічних та організаційних питаннях релігійним центрам ПЦУ змінили у 2018 році - дві релігійні громади. У 2019 році кількість громад зросла до 319 громад; у 2020 році – 30; у 2021 році – 25; у 2022 році – 496; у 2023 році – 471; із початку 2024 року – 159 громад.

Водночас Держслужба з етнополітики зазначила, що не володіє інформацією щодо кількості ліквідованих релігійних організацій Московської церкви.

Згідно зі звітом Держетнополітики про мережу релігійних організацій, станом на 1 січня 2024 року в Україні функціонувало 10 919 релігійних організацій Московської церкви, з яких 51 релігійний центр/управління, до яких входить 10 586 громад (6 037 із них юридичні особи) і 214 монастирів (104 жіночі та 110 чоловічі); 34 братства; 17 духовних навчальних закладів (11 середніх і шість вищих).

Станом на 1 січня 2024 року в Україні функціонувало 8 295 релігійних організацій Православної церкви, із яких 56 релігійних центрів/управлінь, до яких входить 8 075 громад (3 400 із них – юридичні особи) і 87 монастирів; 16 братств; 26 духовних навчальних закладів (13 середніх і 13 вищих).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Раніше Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт про заборону Московської церкви, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП. Зокрема, народного депутата Юрія Загороднього, який проголосував за заборону в Україні Російської православної церкви, було виключено з групи «Платформа за життя та мир».

Як повідомлялося, заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв істерично відреагував на заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Тим самим він зайвий раз підкреслив зв’язки релігійної організації, яка діє в Україні під брендом Української православної церкви Московського патріархату, з Росією.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Верховної Ради щодо законопроєкту про заборону Московської церкви. За словами президент, парламентарі ухвалили закон щодо «духовної незалежності України».

Читайте також:

Теги: релігія Московська церква в Україні православна церква Держетнополітики

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прочани Московської церкви в Україні попри заборону прийшли до Почаївської лаври на Тернопільщині
Хресна хода на Почаїв. Чому це вкрай дивно для України
26 серпня, 07:18
Російська економіка повільно йде на дно
Чи визнає Кремль, що санкції проти РФ працюють?
25 серпня, 19:02
Якщо сьогодні птахи на землі сидять – найближчими днями погода буде теплою та ясною
25 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 серпня, 00:05
Павло Лебідь вийходить із Печерського райсуду у супроводі парафіян і рідних
Митрополит Павло помер після засідання суду? Адвокат священнослужителя зробив заяву
22 серпня, 17:37
У сонячних променях швидко розсіявся туман – ще багато днів триватиме тепла погода
22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 серпня, 00:05
Закон набуде чинності через 30 днів після публікації, але громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на розрив зв'язків з РПЦ
Рада ухвалила закон про заборону Московської церкви
20 серпня, 12:16
Ломаченко став на захист Московського патріархату
Ломаченко вдався до погроз через можливу заборону Московської церкви
20 серпня, 10:11
Щороку 15 серпня відзначаючи професійне свято – День археолога
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 серпня, 00:15
Вселенський патріарх заявив, що богохульство не є прогресом
Вселенський патріарх Варфоломій засудив відкриття Олімпіади-2024
30 липня, 08:18

Події в Україні

Під час масованої атаки РФ 26 серпня чотири енергоблоки АЕС відключилися від мережі
Під час масованої атаки РФ 26 серпня чотири енергоблоки АЕС відключилися від мережі
Скільки релігійних громад відхрестилися від Московської церкви: статистика
Скільки релігійних громад відхрестилися від Московської церкви: статистика
Відключення світла: «Укренерго» змінило графіки в деяких областях
Відключення світла: «Укренерго» змінило графіки в деяких областях
Росія атакувала Україну дронами і ракетами: скільки повітряних цілей збила ППО
Росія атакувала Україну дронами і ракетами: скільки повітряних цілей збила ППО
«Укрзалізниця» транслюватиме на вокзалах поезію полеглих українських воїнів
«Укрзалізниця» транслюватиме на вокзалах поезію полеглих українських воїнів
У Києві повітряна тривога тривала пів години
У Києві повітряна тривога тривала пів години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
43K
Загинув екскерівник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук
26K
Вісім категорій чоловіків втратили право на відстрочку: кому у вересні можуть дати повістку
21K
Німці активно емігрують: які дві країни обирають найчастіше
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7789
Початок нового навчального року: Зеленський зробив заяву

Новини

Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Вчора, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Вчора, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Вчора, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
27 серпня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua