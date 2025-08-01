Нацбанк спрогнозував, коли українські біженці почнуть повертатися додому

Станом на 1 липня 2025 року за межами України перебуває 5,6 млн українців

За два роки з України виїде 400 тис. осіб. Водночас поступове повернення мігрантів очікується лише у 2027 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на липневий звіт Національного банку.

Зазначається, що у першій половині 2025 року кількість українських мігрантів зросла на 60 тис. осіб. Це менше, ніж у першому півріччі 2024 року, коли країну залишили понад 200 тис. людей. Раніше ООН повідомляла, що станом на 1 липня 2025 року за межами України перебуває 5,6 млн українців.

Євросоюз подовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2027 року. Після цього країни ЄС повинні визначити нові режими перебування або повернення українців. Рішення залежатимуть від внутрішньої політики країн, адаптації мігрантів, наявності роботи, сплати податків чи навчання дітей. НБУ прогнозує, що подовження статусу стримуватиме повернення громадян у середньостроковій перспективі.

Нацбанк вважає, що у 2025 та 2026 роках Україну залишатиме 200 тис. осіб щорічно. Водночас повернення приблизно 100 тис. українців очікується лише у 2027 році. Зазначається, що частина українців адаптується до життя за кордоном і втрачає статус резидента України. Це знижує шанси на масове повернення у короткостроковій перспективі.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії понад 3 млн громадян України виїхали за кордон і не повернулися. Такі дані наводить Державна прикордонна служба за перше півріччя 2025 року.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп стверджує, що громадянам України, які втекли від війни у Штати, дозволять залишатися в країні до завершення війни.

До слова, Уу Німеччині набирає обертів дискусія щодо виплат соціальної допомоги військовозобов'язаним українським чоловікам. Партія ХСС висловлює незадоволення тим, що понад 150 тис. українців призовного віку отримують підтримку від німецького уряду на суму близько 1,3 млрд євро на рік.