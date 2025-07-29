Німецькі політики вимагають припинити виплати військовозобов'язаним українцям

Німецькі політики заявляють про потребу скасування допомоги для військовозобов'язаних українців

У Німеччині набирає обертів дискусія щодо виплат соціальної допомоги військовозобов'язаним українським чоловікам. Партія ХСС висловлює незадоволення тим, що понад 150 тис українців призовного віку отримують підтримку від німецького уряду на суму близько €1,3 млрд на рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Експерт ХСС із зовнішньої політики Штефан Маєр вимагає припинити ці виплати.

«Потрібно покласти край отриманню цивільної допомоги чоловіками-українцями призовного віку. Якщо майже 151 тис українців віком від 18 до 63 років у нас отримують підтримку, то щось тут не так. Ця група осіб не має права на отримання цієї соціальної виплати і повинна або працювати у нас у Німеччині, або проходити військову службу в Україні», – заявляє Штефан Маєр.

Загалом від початку повномасштабної війни до Німеччини прибуло 304 144 українці призовного віку. Станом на березень 2025 року, 150 660 з них були зареєстровані як одержувачі допомоги. Середній розмір щомісячної допомоги на березень цього року становив €882. Таким чином, загальні річні зобов'язання Німеччини перед цією категорією українців становлять €1,328 млрд, що включає базові грошові виплати, а також витрати держави на житло та додаткові потреби.

Українське посольство в Німеччині не вбачає проблеми в цій ситуації.

«Було б неправильно звинувачувати всіх українських чоловіків за кордоном у порушенні закону або ухиленні від мобілізації. Перебування українських чоловіків за кордоном не заборонено. Для виїзду необхідні відповідні документи. Значна частина чоловіків у Німеччині перебуває там на законних підставах і зареєстрована в системі військового обліку», – зазначили у посольстві.

Нагадаємо, кількість прохачів притулку у Німеччині різко скоротилося. У період з 1 січня по 30 червня поточного року було подано 65 495 клопотань, це майже вдвічі – на 43% – менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Про це написала газета Welt am Sonntag, повідомляє «Главком».



Цифри наводяться у внутрішньому звіті Європейської комісії від 3 липня 2025 року, який є у розпорядженні німецької газети.