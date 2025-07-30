Українські біженці зможуть залишитися у США до завершення війни. Трамп зробив заяву

Американський президент: «У нас є багато людей, які приїхали з України, і ми з ними працюємо»

Президент США Дональд Трамп стверджує, що громадяни України, які втекли від війни у Штати, дозволять залишатися в країні до завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа розглядає можливість скасування тимчасового юридичного статусу для багатьох українців, однак нові заяви свідчать про зворотне. На запитання журналіста, чи дозволить американський лідер залишатись у США українцям, які втекли від війни, Трамп відповів схвально. «Ми це зробимо. У нас є багато людей, які приїхали з України, і ми з ними працюємо», – зазначив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив думку, що врегулювання повномасштабної війни Росії проти України займе досить багато часу. Трамп розповів, що раніше мав «чудові розмови» з російським диктатором Володимиром Путіним, після яких він вірив, що війну між РФ та Україною вдасться врегулювати. Проте, за його словами, після таких дзвінків сталося «дуже багато поганих речей».

Як повідомлялося, докторка економічних наук, професорка, академік Національної академії наук України Елла Лібанова заявила, що Україна має підтримувати повернення воєнних мігрантів, але робити це обережно – без надання їм спеціальних преференцій. За її словами, стимулювати повернення варто забезпеченням безпеки, житла та роботи, але категорично не можна створювати соціальну напругу між тими, хто залишився в країні, і тими, хто виїхав.

Раніше «Главком» повідомляв: частка чоловіків працездатного віку серед українців за кордоном становить близько 22%. Загалом через війну Україна демографічно втратила близько 10 мільйонів осіб, з яких за кордоном перебувають приблизно 4,5 мільйона, 66% з них – жінки.

До слова, Верховний суд США ухвалив рішення, яке значно обмежує можливість суддів нижчих інстанцій призупиняти дію президентських указів на національному рівні. Це рішення, ухвалене в рамках гучної справи, пов'язаної з указом президента Дональда Трампа, який позбавляє більшість народжених у США дітей іноземців права на громадянство.

Як відомо, Рада Європейського Союзу ухвалила остаточне рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року.