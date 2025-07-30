Головна Думки вголос Олексій Голобуцький
search button user button menu button
Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Німеччина закрутить гайки українським чоловікам

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Українські чоловіки призовного віку (від 18 до 63 років) у Німеччині більше не отримували дохід громадян?

Bild: ХСС займає жорстку позицію щодо питання доходів громадян – і тепер націлився на українців! Експерт із закордонних справ Штефан Майєр вимагає, щоб українські чоловіки призовного віку (від 18 до 63 років) у Німеччині більше не отримували дохід громадян.

Майєр заявив BILD: «Виплата доходів громадян для українських чоловіків призовного віку має бути нарешті припинена. Якщо майже 151 000 українців віком від 18 до 63 років отримують від нас соціальні виплати, то щось не так. Ця група людей не має права на цю соціальну допомогу і повинна або працювати тут, у Німеччині, або проходити військову службу в Україні».

Відомо, що з початку війни до Німеччини з України прибуло рівно 304 144 українці призовного віку (станом на 14 червня 2025 року). Майже половина (49,54%) з них отримує громадянську допомогу. Помітна частина їх, за інформацією польських і німецьких відповідних органів, в'їхала безкоштовно і в обхід законів як водії фур.

За даними Федерального агентства зайнятості, виплата в середньому 882 євро на чоловіка призводить до «загальної суми виплат» у розмірі 1,328 мільярда євро на рік. Виплати включають «всі пасивні виплати»: стандартні виплати + витрати на житло + додаткові потреби + одноразові виплати.

Посольство України не бачить жодної проблеми, коли з ним зв’язався BILD. Вони письмово заявили: «Було б неправильно звинувачувати всіх українських чоловіків за кордоном у порушенні закону або ухиленні від мобілізації. Проживання українських чоловіків за кордоном не заборонено. ...Значна частина чоловіків у Німеччині легально проживає там і зареєстрована у системі військового обліку».

Очевидно, якщо питання вже зачепило Німеччину й Польщу (через яку українські чоловіки і доправляються до ФРН), то надалі тенденція пошириться на весь ЄС, і то достатньо швидко.

З одного боку, це спонукатиме українських біженців з дітьми до повернення: бо в Європі дуже жорстке законодавство стосовно догляду за дітьми. І якщо батько більше не зможе бути з дитиною ті години, поки мати працює, то муситиме звільнитись і мати, бо неповнолітніх заборонено лишати самих.

З іншого боку, «закрутити гайки» можуть наважитись не всі. І тоді країни з м'якшим статусом щодо українських біженців отримають додаткові робочі руки і дохід. І демографічну вигоду. Бо економічна статистика однозначно твердить: кожна країна має від українських біженців в рази більше доходу, ніж додаткових соціальних витрат. Тобто, українці не повертатимуться до воюючої України, а мінятимуть країну еміграції.

Позиція посольства підтверджує: статус «ухилянта» встановлюється в суді. А так українці мають законне право пересуватись світом, якщо не чинять порушень.

З іншого боку, публікація про «300 000 потенційних українських солдатів» в Bild на диво збіглась в часі з публікацією CNN про «порожні шанці і цілковиту відсутність солдатів ЗСУ на цілих ділянках фронту через провал мобілізації». Чи може це бути складниками однієї кампанії Кремля? Цілком.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: українці біженці Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Угорщина продемонструвала найбільший стрибок добробуту громадян в Європі за останній рік
В якій країні Європи громадяни розбагатіли найбільше: несподівані дані
Сьогодні, 03:23
Усе більше українців відзначають, що останнім часом стало проблематично придбати квиток на потяг
Скандал навколо квитків «Укрзалізниці»: до протесту приєдналася нардепка
28 липня, 11:27
У НАТО також активно обговорюють можливість постачання Україні далекобійних ракет
Німеччина вже передала Україні три системи Patriot – Washington Post
26 липня, 17:35
Нові райони Гельсинкі мають затишний вигляд
У Фінляндії можна безкоштовно отримати житло: як працює програма
19 липня, 12:00
Після початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022-го, Ярослав Труш добровольцем пішов на фронт
Виконував бойові завдання на рідній Лиманщині та в районі Авдіївки. Згадаймо Ярослава Труша
19 липня, 09:00
Ігор Пашко займався боксом,присвячував цьому виду спорту весь свій час, брав участь у змаганнях
Боронив Україну на Запорізькому напрямку. Згадаймо 23-річного Ігоря Пашка
16 липня, 09:00
Затриманим оголошено підозри у створенні організованої злочинної групи
Викрадали мігрантів та просили викуп. Польща затримала українців
2 липня, 14:39
Молодший лейтенант Дмитро Таритін загинув 15 квітня 2022 року у Маріуполі на Донеччині
У битві за Маріуполь поліг хорунжий полку «Азов». Згадаймо Дмитра Таритіна
1 липня, 09:00
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем
Зеленський зустрівся з главою МЗС Німеччини, ЄС продовжив санкції проти РФ. Головне за 30 червня
30 червня, 21:01

Олексій Голобуцький

Німеччина закрутить гайки українським чоловікам
Німеччина закрутить гайки українським чоловікам
Трамп дав Путіну час на окупацію Херсонської та Запорізької областей?
Трамп дав Путіну час на окупацію Херсонської та Запорізької областей?
Путін сподівається, що світ узаконить окупацію України Росією
Путін сподівається, що світ узаконить окупацію України Росією
Російська опозиція: чи можливий з ними справжній діалог?
Російська опозиція: чи можливий з ними справжній діалог?
Геополітичні наслідки «Павутини»: щось пішло капітально не так, але Трамп це не зрозумів
Геополітичні наслідки «Павутини»: щось пішло капітально не так, але Трамп це не зрозумів
Майно «Батальйону Монако». Активи Богуслаєва-молодшого працюватимуть на державу
Майно «Батальйону Монако». Активи Богуслаєва-молодшого працюватимуть на державу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2025
26K
Трамп розповів, як перша леді США ставиться до Путіна
9358
Сестра Стуса розповіла, що родичі поета говорять російською мовою
7504
Туристи визначили найкраще місто в Європі
5136
Хаос із парковками у Києві. Ткаченко пішов війною проти чиновників КМДА

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
Вчора, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua