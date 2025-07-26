Загинув у гелікоптері, що пробивався в оточений Маріуполь. Згадаймо Героя України Бориса Горошка

Льотчик 1-го класу Борис Горошко був учасником миротворчих місій ООН у Республіці Ліберії та Демократичній Республіці Конго

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Бориса Горошка.

Борис Горошко загинув 5 квітня 2022 року при виконанні бойового завдання у Повітряній операції на Азовсталь в якості командира екіпажу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Борис Горошко народився 31 серпня 1984 року у місті Вишнівець Тернопільської області. Навчався у Новокалинівській загальноосвітній школі. Здобув вищу освіту у Харківському інституті повітряних сил.

Впродовж 2006-2009 років проходив військову службу у 301-му зенітному ракетному полку зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних Сил України, а протягом 2009-2022 років – у 12-й окремій бригаді Армійської Авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка Сухопутних військ Збройних Сил України.

Горошко був начальником штабу – заступником командира вертолітної ескадрильї 12-ї окремої бригади Армійської Авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка Сухопутних військ Збройних Сил України.

Із 2014-го року Борис Горошко був учасником бойових дій фото: Львівська міська рада

У вільний час любив займатися гірськолижним спортом, плаванням, бігом та йогою. Із 2014-го року був учасником бойових дій, за що нагороджений відзнакою президента України «За участь в антитерористичній операції».

Льотчик 1-го класу. Брав участь у миротворчих місіях Організації Об’єднаних Націй у Республіці Ліберії та Демократичній Республіці Конго.

Горошко був начальником штабу – заступником командира вертолітної ескадрильї фото: Лана Борисова/Facebook

Із початком повномасштабного російського вторгнення продовжив боронити Батьківщину у лавах 12-ї окремої бригади Армійської Авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка Сухопутних військ Збройних Сил України.

Із 2014-го року Горошко був учасником бойових дій фото: Лана Борисова/Facebook

Борис Горошко загинув 5 квітня 2022 року при виконанні бойового завдання у Повітряній операції на Азовсталь в якості командира екіпажу. Того дня Борис Горошко в якості командира вертольоту уперше летів до Маріуполя. Туди доставили озброєння, на зворотньому шляху – забрати поранених. На борту Мі-8 разом з Борисом було ще два члени екіпажу. На розвантаження машини Горошка у Маріуполі пішло більше часу, ніж планували.

На жаль, гелікоптер, яким керував Борис Горошко, був одним із трьох бортів, які не повернулися з цієї без перебільшення героїчної операції... Лише у 2023 році тіло пілота повернули додому.

У Бориса Горошка залишилися дружина, дочка, мати, брат та сестра. Поховали його на Личаківському кладовищі.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Указом Президента України №187/2022 від 29 березня 2022 року був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Першокласний пілот представлений до нагородження найвищою державною нагородою України – званням «Герой України».

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.