Загинув у гелікоптері, що пробивався в оточений Маріуполь. Згадаймо Героя України Бориса Горошка
Льотчик 1-го класу Борис Горошко був учасником миротворчих місій ООН у Республіці Ліберії та Демократичній Республіці Конго
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Бориса Горошка.
Борис Горошко загинув 5 квітня 2022 року при виконанні бойового завдання у Повітряній операції на Азовсталь в якості командира екіпажу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.
Борис Горошко народився 31 серпня 1984 року у місті Вишнівець Тернопільської області. Навчався у Новокалинівській загальноосвітній школі. Здобув вищу освіту у Харківському інституті повітряних сил.
Впродовж 2006-2009 років проходив військову службу у 301-му зенітному ракетному полку зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних Сил України, а протягом 2009-2022 років – у 12-й окремій бригаді Армійської Авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка Сухопутних військ Збройних Сил України.
Горошко був начальником штабу – заступником командира вертолітної ескадрильї 12-ї окремої бригади Армійської Авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка Сухопутних військ Збройних Сил України.
У вільний час любив займатися гірськолижним спортом, плаванням, бігом та йогою. Із 2014-го року був учасником бойових дій, за що нагороджений відзнакою президента України «За участь в антитерористичній операції».
Льотчик 1-го класу. Брав участь у миротворчих місіях Організації Об’єднаних Націй у Республіці Ліберії та Демократичній Республіці Конго.
Із початком повномасштабного російського вторгнення продовжив боронити Батьківщину у лавах 12-ї окремої бригади Армійської Авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка Сухопутних військ Збройних Сил України.
Борис Горошко загинув 5 квітня 2022 року при виконанні бойового завдання у Повітряній операції на Азовсталь в якості командира екіпажу. Того дня Борис Горошко в якості командира вертольоту уперше летів до Маріуполя. Туди доставили озброєння, на зворотньому шляху – забрати поранених. На борту Мі-8 разом з Борисом було ще два члени екіпажу. На розвантаження машини Горошка у Маріуполі пішло більше часу, ніж планували.
На жаль, гелікоптер, яким керував Борис Горошко, був одним із трьох бортів, які не повернулися з цієї без перебільшення героїчної операції... Лише у 2023 році тіло пілота повернули додому.
У Бориса Горошка залишилися дружина, дочка, мати, брат та сестра. Поховали його на Личаківському кладовищі.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Указом Президента України №187/2022 від 29 березня 2022 року був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Першокласний пілот представлений до нагородження найвищою державною нагородою України – званням «Герой України».
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