Бельгія змінила правила для родин біженців: що слід знати українцям

Відтепер, аби перевезти до Бельгії родину, біженець має офіційно заробляти 2 700 євро чистими на місяць

Депутати бельгійського парламенту ухвалили урядовий законопроєкт, що обмежує возз'єднання сімей. Ця схема дозволяє іноземним громадянам, які легально проживають у країні, ввозити одного або кількох членів сім'ї. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Згідно з новими правилами, у біженців буде лише шість місяців на подання заяви. Одержувачам додаткового захисту, тобто тим, хто не має статусу біженця, доведеться чекати на два роки.

Новий закон також потребує значних фінансових ресурсів. Мінімальний дохід, необхідний для подання заяви, був збільшений: тепер потрібно заробляти близько 2300 євро порівняно з 2100 євро раніше. Ця сума збільшується на 10% за кожного додаткового члена сім'ї.

«Якщо хтось хоче привезти партнера та двох дітей, він має заробляти 2 700 євро чистими на місяць. Це дуже значна сума, я навіть сказав би, що середній працівник у Бельгії стільки не заробляє», – пояснює Томас Віллекенс, відповідальний за політику брюссельської неурядової організації Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Міністр у справах притулку та міграції Бельгії Аннелін Ван Боссюїт захищає заходи. На думку автора проєкту, «необхідно скоротити приплив людей. Наше суспільство більше не в змозі нести цей тягар».

Зазначається, що уряд хоче урізати кількість мігрантів, які прибувають лінією возз'єднання сімей. За даними управління у справах іноземців, минулого року 20 724 вихідців з країн, що не входять до Євросоюзу, отримали візи до Бельгії за цією схемою.

Бельгійська влада також ухвалила рішення збільшити плату за подання заяви на натуралізацію. Вона зросте зі 150 до 1000 євро.

Нагадаємо, раніше у бельгійському місті Хаасроде, поблизу Ауд-Хеверле, вранці 6 червня виявили тіла двох українок – 46-річної жінки та її 6-річної доньки. Пізніше 16-річний українець зізнався у вбивстві своєї матері Лілії та сестри Анни у Бельгії. Він стверджує, що причиною стали побутові конфлікти.