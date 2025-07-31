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Близько 3 млн українців не повернулись з-за кордону: статистика

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Близько 3 млн українців не повернулись з-за кордону: статистика
У середньому, щомісяця українці перетинають кордон 2,35 млн разів
фото з відкритих джерел

За перше півріччя 2025 року з України виїхали 7,17 млн громадян

З початку повномасштабного вторгнення Росії понад 3 млн громадян України виїхали за кордон і не повернулися. Такі дані наводить Державна прикордонна служба за перше півріччя 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Загалом за перші шість місяців 2025 року Державна прикордонна служба зафіксувала понад 16,4 млн перетинів кордону (сумарно виїздів та повернень). Переважна більшість цих перетинів – 85%, або 14,08 млн – припадає на українців. Важливо зазначити, що ці дані стосуються лише офіційних перетинів державного кордону; випадки нелегального перетину, наприклад, через річку Тису, або виїзду через тимчасово окуповані території, достовірно відслідкувати неможливо.

Близько 3 млн українців не повернулись з-за кордону: статистика фото 1
інфографіка: Опендатабот

За перше півріччя 2025 року з України виїхали 7,17 млн громадян, тоді як повернулися – 6,92 млн. Таким чином, цього року країну покинуло на 250 тис. осіб більше, ніж повернулося. Проте, ця різниця у 1,6 раза менша, ніж за аналогічний період минулого року, коли вона складала 404 тис.

У середньому, щомісяця українці перетинають кордон 2,35 млн разів. Найменше перетинів зафіксовано у лютому (1,78 млн), а найбільше – у червні (3,13 млн). Червень, липень та серпень традиційно є піковими місяцями для перетинів кордону, адже на цей період припадає третина всіх річних показників.

Нагадаємо, у Німеччині набирає обертів дискусія щодо виплат соціальної допомоги військовозобов'язаним українським чоловікам. Партія ХСС висловлює незадоволення тим, що понад 150 тис українців призовного віку отримують підтримку від німецького уряду на суму близько €1,3 млрд на рік. 

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Теги: мігранти українці кордон біженці

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