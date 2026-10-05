«Не до розваг під час війни»: мережа сперечається через відкриття сезону полювання на Полтавщині

Полювати на Полтавщині дозволили лише у вихідні, за погодженням із військовими та правоохоронцями

Рішення дозволити полювання на Полтавщині під час воєнного стану викликало бурхливу реакцію в мережі – люди сперечаються про безпеку, тварин і доцільність такого кроку

На Полтавщині з 1 жовтня дозволили проведення полювання до кінця року. Рішення Ради оборони області передбачає, що полювати можна лише у вихідні – суботу та неділю. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Полтавську обласну військову адміністрацію.

Згідно з рішенням, перед проведенням полювання мають бути погоджені графіки, маршрути та списки мисливців із районними військовими адміністраціями, територіальними підрозділами Національної поліції та Полтавським зональним відділом Військової служби правопорядку.

«Не до розваг»: що пишуть полтавці

Під дописом про відкриття мисливського сезону в соцмережах розгорнулася дискусія. Частина користувачів привітала мисливців із початком сезону та побажала вдалого полювання.

скриншот facebook

скриншот facebook

Водночас значно критичніші коментарі стосувалися самого факту проведення полювання під час повномасштабної війни.

Один із користувачів назвав рішення абсурдним і заявив, що перебування людей зі зброєю в полях та лісах під час війни може створювати умови для діяльності диверсантів.

скриншот facebook

Інші коментатори запитували, чому під час війни дозволяють полювання, коли значна частина природних територій України постраждала від бойових дій. Зокрема, користувачі згадували окуповані та постраждалі природні території.

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«Тобто, полювати їм можна, а йти захищати Україну так слабо?» – написав один із учасників дискусії.

скриншот facebook

Водночас прихильники рішення наголошували на господарському значенні полювання. Один із коментаторів написав, що відкриття сезону дозволить мисливським господарствам відновити господарську діяльність.

скриншот facebook

Інший коментатор зауважив, що не всі можуть воювати, адже частина людей працює у критичній інфраструктурі та забезпечує життєдіяльність країни. Він також вважає, що заброньовані працівники мають право на полювання, і наголосив, що мисливці зацікавлені у збереженні тваринного світу.

скриншот facebook

Де саме дозволено полювати

Рішення Ради оборони області не означає, що мисливці можуть самостійно вирушати на будь-які угіддя. Перед початком полювання мають бути погоджені конкретні графіки, маршрути та списки учасників. Погодження здійснюється із районними військовими адміністраціями, поліцією та Військовою службою правопорядку.

Таким чином, сезон триватиме до 31 грудня 2026 року, однак полювання проводитимуть лише у суботу та неділю та з дотриманням установлених безпекових вимог.

Як в інших областях

Полтавщина не єдина область, де під час воєнного стану цього року погодили проведення мисливського сезону. Станом на кінець серпня полювання на пернату дичину було дозволене у Черкаській, Миколаївській, Закарпатській та Хмельницькій областях; згодом до цього переліку додалася Чернівецька область.

На Черкащині сезон стартував 5 вересня. Державна екологічна інспекція вже повідомляла про перші перевірки мисливців і зафіксовані порушення.

На Хмельниччині полювання на пернату дичину дозволили з 22 серпня до 27 грудня, а основними днями полювання визначили суботу та неділю.

У деяких областях сезон досі не відкривали. Наприклад, на Тернопільщині полювання залишається забороненим із 2022 року. У вересні представники мисливських господарств області порушували перед владою питання про можливість відкриття сезону, посилаючись, зокрема, на зростання чисельності хижих тварин.

Водночас на Полтавщині вже діють окремі обмеження на перебування цивільних у Кременчуцькому районі. З 3 жовтня заборонено перебувати на визначених ділянках поблизу Горішніх Плавнів, Редут, Кам’яних Потоків та Чикалівки. У цих районах, зокрема, не можна полювати, рибалити та збирати гриби. Рішення ухвалила Рада оборони області у зв’язку з проведенням безпекових заходів.