Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Не до розваг під час війни»: мережа сперечається через відкриття сезону полювання на Полтавщині

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
google social img telegram social img facebook social img
«Не до розваг під час війни»: мережа сперечається через відкриття сезону полювання на Полтавщині
Полювати на Полтавщині дозволили лише у вихідні, за погодженням із військовими та правоохоронцями
фото з відкритих джерел

Рішення дозволити полювання на Полтавщині під час воєнного стану викликало бурхливу реакцію в мережі – люди сперечаються про безпеку, тварин і доцільність такого кроку

На Полтавщині з 1 жовтня дозволили проведення полювання до кінця року. Рішення Ради оборони області передбачає, що полювати можна лише у вихідні – суботу та неділю. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Полтавську обласну військову адміністрацію.

Згідно з рішенням, перед проведенням полювання мають бути погоджені графіки, маршрути та списки мисливців із районними військовими адміністраціями, територіальними підрозділами Національної поліції та Полтавським зональним відділом Військової служби правопорядку.

«Не до розваг»: що пишуть полтавці

Під дописом про відкриття мисливського сезону в соцмережах розгорнулася дискусія. Частина користувачів привітала мисливців із початком сезону та побажала вдалого полювання.

«Не до розваг під час війни»: мережа сперечається через відкриття сезону полювання на Полтавщині фото 1
скриншот facebook
«Не до розваг під час війни»: мережа сперечається через відкриття сезону полювання на Полтавщині фото 2
скриншот facebook

Водночас значно критичніші коментарі стосувалися самого факту проведення полювання під час повномасштабної війни.

Один із користувачів назвав рішення абсурдним і заявив, що перебування людей зі зброєю в полях та лісах під час війни може створювати умови для діяльності диверсантів.

«Не до розваг під час війни»: мережа сперечається через відкриття сезону полювання на Полтавщині фото 3
скриншот facebook

Інші коментатори запитували, чому під час війни дозволяють полювання, коли значна частина природних територій України постраждала від бойових дій. Зокрема, користувачі згадували окуповані та постраждалі природні території.

«Не до розваг під час війни»: мережа сперечається через відкриття сезону полювання на Полтавщині фото 4
скриншот facebook

«Тобто, полювати їм можна, а йти захищати Україну так слабо?» – написав один із учасників дискусії.

«Не до розваг під час війни»: мережа сперечається через відкриття сезону полювання на Полтавщині фото 5
скриншот facebook

Водночас прихильники рішення наголошували на господарському значенні полювання. Один із коментаторів написав, що відкриття сезону дозволить мисливським господарствам відновити господарську діяльність.

«Не до розваг під час війни»: мережа сперечається через відкриття сезону полювання на Полтавщині фото 6
скриншот facebook

Інший коментатор зауважив, що не всі можуть воювати, адже частина людей працює у критичній інфраструктурі та забезпечує життєдіяльність країни. Він також вважає, що заброньовані працівники мають право на полювання, і наголосив, що мисливці зацікавлені у збереженні тваринного світу.

«Не до розваг під час війни»: мережа сперечається через відкриття сезону полювання на Полтавщині фото 7
скриншот facebook

Де саме дозволено полювати

Рішення Ради оборони області не означає, що мисливці можуть самостійно вирушати на будь-які угіддя. Перед початком полювання мають бути погоджені конкретні графіки, маршрути та списки учасників. Погодження здійснюється із районними військовими адміністраціями, поліцією та Військовою службою правопорядку.

Таким чином, сезон триватиме до 31 грудня 2026 року, однак полювання проводитимуть лише у суботу та неділю та з дотриманням установлених безпекових вимог.

Як в інших областях

Полтавщина не єдина область, де під час воєнного стану цього року погодили проведення мисливського сезону. Станом на кінець серпня полювання на пернату дичину було дозволене у Черкаській, Миколаївській, Закарпатській та Хмельницькій областях; згодом до цього переліку додалася Чернівецька область.

На Черкащині сезон стартував 5 вересня. Державна екологічна інспекція вже повідомляла про перші перевірки мисливців і зафіксовані порушення.

На Хмельниччині полювання на пернату дичину дозволили з 22 серпня до 27 грудня, а основними днями полювання визначили суботу та неділю.

У деяких областях сезон досі не відкривали. Наприклад, на Тернопільщині полювання залишається забороненим із 2022 року. У вересні представники мисливських господарств області порушували перед владою питання про можливість відкриття сезону, посилаючись, зокрема, на зростання чисельності хижих тварин.

Водночас на Полтавщині вже діють окремі обмеження на перебування цивільних у Кременчуцькому районі. З 3 жовтня заборонено перебувати на визначених ділянках поблизу Горішніх Плавнів, Редут, Кам’яних Потоків та Чикалівки. У цих районах, зокрема, не можна полювати, рибалити та збирати гриби. Рішення ухвалила Рада оборони області у зв’язку з проведенням безпекових заходів.

Читайте також:

Теги: воєнний стан Полтавщина полювaння соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дженніфер Лоуренс відома за ролями у культових фільмах Голлівуду
Дженніфер Лоуренс вперше зʼявилася в Instagram і одразу пригрозила хейтерам
11 вересня, 16:09
Полтавський ліцей Полтавської обласної ради, який посів друге місце в рейтингу
Рейтинг шкіл за результатами НМТ-2026: результати Полтавщини
20 вересня, 11:37
На завод припадає близько 3% усієї російської нафтопереробки
У Сизрані після атаки дронів загорівся НПЗ «Роснафти»
15 вересня, 04:30
Один із логістичних комплексів у Росії після атаки дронів
Wildberries вирішила захистити склади: замовила сітку на 67 футбольних полів
15 вересня, 04:54
Нафтопереробний завод у районі Капотня після атаки
Найбільший НПЗ Москви знову зазнав атаки: що відомо про наслідки
20 вересня, 06:40
Роман Скрипка: «Демобілізувався і маю законну підставу на відстрочку»
Син Олега Скрипки різко відповів на закиди про своє звільнення із ЗСУ
21 вересня, 13:14
Ворог застосував ракети різних типів, а також ударні безпілотники
Росія масовано атакувала кілька областей України: вирують пожежі, є поранені
22 вересня, 02:55
Договір із ФОП Туніком Тарасом Миколайовичем міськрада уклала 11 вересня
Полтавська міськрада замовила туалетний папір по 140 грн за рулон
16 вересня, 10:17
Теліcон Орельєн опинився в центрі дискусії щодо використання ШІ в літературі
ШІ-детектор вигнав письменника з премії, але зламався на Гюго: у Франції палає мегаскандал
28 вересня, 13:55

Суспільство

Тільцям – говорити про важливе, Стрільцям – не обіцяти зайвого: найавторитетніший гороскоп на 6 жовтня 2026 року
Тільцям – говорити про важливе, Стрільцям – не обіцяти зайвого: найавторитетніший гороскоп на 6 жовтня 2026 року
Черговий маневр Тетяни Крупи: адвокати легально поставили суд на паузу
Черговий маневр Тетяни Крупи: адвокати легально поставили суд на паузу
Військові врятували шістьох котів з окупованих Олешок за допомогою БпЛА (відео)
Військові врятували шістьох котів з окупованих Олешок за допомогою БпЛА (відео)
«Не до розваг під час війни»: мережа сперечається через відкриття сезону полювання на Полтавщині
«Не до розваг під час війни»: мережа сперечається через відкриття сезону полювання на Полтавщині
Шахтар із Торецька поліг у бою за Донеччину. Згадаймо Олександра Димченка
Шахтар із Торецька поліг у бою за Донеччину. Згадаймо Олександра Димченка
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
101K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
69K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Сьогодні, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua