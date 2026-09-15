У Сизрані після атаки дронів загорівся НПЗ «Роснафти»

Відстань від підприємства до українського кордону становить понад 800 км

У ніч проти 15 вересня у російській Сизрані Самарської області після атаки безпілотників спалахнула пожежа в районі нафтопереробного заводу «Роснафти». OSINT-канали повідомляють про влучання по підприємству. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+.

Що відомо про атаку

Уночі в Сизрані пролунали вибухи, після чого в промисловій зоні виникла пожежа. На оприлюднених місцевими ресурсами кадрах видно сильне займання та великий стовп диму.

Попередньо, під ударом опинився Сизранський нафтопереробний завод, який належить російській нафтовій компанії «Роснафта». OSINT-канали повідомляють про загоряння на території підприємства, однак інформація про конкретну установку чи резервуар, який міг бути пошкоджений, поки не має достатнього незалежного підтвердження.

фото: соцмережі

Завод розташований у Самарській області, за даними Reuters, його проєктна потужність становить 8,5 млн тонн нафти на рік, або близько 170 тис. барелів на добу. У 2024 році підприємство переробило 4,3 млн тонн сирої нафти, виробивши 1,5 млн тонн дизельного пального, 800 тис. тонн бензину та 700 тис. тонн мазуту. Завод випускає широкий перелік нафтопродуктів – моторне й авіаційне паливо, мазут, бітум та скраплені вуглеводневі гази – і входить до Самарської групи нафтопереробних заводів «Роснафти».

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Як далеко від кордону України

Відстань від підприємства до українського кордону становить понад 800 км – саме таку цифру наводив президент Володимир Зеленський у травні 2026 року, коментуючи попереднє ураження заводу.

Сизрань розташована на Волзі, приблизно за 170 км від Самари, і є великим промисловим центром області. Місцевий НПЗ працює з 1942 року: першу партію бензину підприємство відправило на Сталінградський фронт того ж липня.

НПЗ уже неодноразово атакували

Завод є однією з регулярних цілей ударів по російській нафтовій інфраструктурі. У березні 2024 року після атаки безпілотника на підприємстві виникла пожежа й було пошкоджено установку первинної переробки – Reuters тоді повідомляв, що займання тривало кілька годин. У лютому 2025 року НПЗ знову атакували безпілотники в межах ширшої серії ударів по об'єктах «Роснафти» в Самарській області.

Нова хвиля ударів припала на 2026 рік. 21 травня на підприємстві після атаки виникла пожежа: за даними Reuters, пошкодження технологічного обладнання призвело до зупинки роботи, зокрема постраждала установка первинної переробки АВТ-6, яка забезпечувала понад 70% потужності підприємства. 12 липня Сили оборони заявили про нове ураження заводу – цього разу вивели з ладу установку АВТ-5 потужністю 7,1 тис. тонн на добу (близько 29% потужності), що спричинило повну зупинку переробки нафти.

У серпні підприємство атакували двічі поспіль: 4 серпня повідомлялося про вибухи та пожежу на території НПЗ, а 8 серпня – про чергове влучання. За даними Deutsche Welle, на Сизранський завод припадає близько 3% усієї російської нафтопереробки.

Нагадаємо, регулярні удари по об'єктах Самарського вузла нафтопереробки паралізували не лише Сизранський НПЗ: дрони також зупиняли Куйбишевський завод, а Новокуйбишевське підприємство після квітневого удару досі не вийшло на повну потужність – за даними Reuters, увесь кластер фактично паралізований.