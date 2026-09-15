Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Сизрані після атаки дронів загорівся НПЗ «Роснафти»

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
У Сизрані після атаки дронів загорівся НПЗ «Роснафти»
На завод припадає близько 3% усієї російської нафтопереробки
фото: соцмережі

Відстань від підприємства до українського кордону становить понад 800 км

У ніч проти 15 вересня у російській Сизрані Самарської області після атаки безпілотників спалахнула пожежа в районі нафтопереробного заводу «Роснафти». OSINT-канали повідомляють про влучання по підприємству. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+.

Що відомо про атаку

Уночі в Сизрані пролунали вибухи, після чого в промисловій зоні виникла пожежа. На оприлюднених місцевими ресурсами кадрах видно сильне займання та великий стовп диму.

Попередньо, під ударом опинився Сизранський нафтопереробний завод, який належить російській нафтовій компанії «Роснафта». OSINT-канали повідомляють про загоряння на території підприємства, однак інформація про конкретну установку чи резервуар, який міг бути пошкоджений, поки не має достатнього незалежного підтвердження.

У Сизрані після атаки дронів загорівся НПЗ «Роснафти» фото 1
фото: соцмережі

Завод розташований у Самарській області, за даними Reuters, його проєктна потужність становить 8,5 млн тонн нафти на рік, або близько 170 тис. барелів на добу. У 2024 році підприємство переробило 4,3 млн тонн сирої нафти, виробивши 1,5 млн тонн дизельного пального, 800 тис. тонн бензину та 700 тис. тонн мазуту. Завод випускає широкий перелік нафтопродуктів – моторне й авіаційне паливо, мазут, бітум та скраплені вуглеводневі гази – і входить до Самарської групи нафтопереробних заводів «Роснафти».

Підписуйтеся на канал «Главком» у Телеграм

Як далеко від кордону України

Відстань від підприємства до українського кордону становить понад 800 км – саме таку цифру наводив президент Володимир Зеленський у травні 2026 року, коментуючи попереднє ураження заводу.

Сизрань розташована на Волзі, приблизно за 170 км від Самари, і є великим промисловим центром області. Місцевий НПЗ працює з 1942 року: першу партію бензину підприємство відправило на Сталінградський фронт того ж липня.

НПЗ уже неодноразово атакували

Завод є однією з регулярних цілей ударів по російській нафтовій інфраструктурі. У березні 2024 року після атаки безпілотника на підприємстві виникла пожежа й було пошкоджено установку первинної переробки – Reuters тоді повідомляв, що займання тривало кілька годин. У лютому 2025 року НПЗ знову атакували безпілотники в межах ширшої серії ударів по об'єктах «Роснафти» в Самарській області.

Нова хвиля ударів припала на 2026 рік. 21 травня на підприємстві після атаки виникла пожежа: за даними Reuters, пошкодження технологічного обладнання призвело до зупинки роботи, зокрема постраждала установка первинної переробки АВТ-6, яка забезпечувала понад 70% потужності підприємства. 12 липня Сили оборони заявили про нове ураження заводу – цього разу вивели з ладу установку АВТ-5 потужністю 7,1 тис. тонн на добу (близько 29% потужності), що спричинило повну зупинку переробки нафти.

У серпні підприємство атакували двічі поспіль: 4 серпня повідомлялося про вибухи та пожежу на території НПЗ, а 8 серпня – про чергове влучання. За даними Deutsche Welle, на Сизранський завод припадає близько 3% усієї російської нафтопереробки.

Нагадаємо, регулярні удари по об'єктах Самарського вузла нафтопереробки паралізували не лише Сизранський НПЗ: дрони також зупиняли Куйбишевський завод, а Новокуйбишевське підприємство після квітневого удару досі не вийшло на повну потужність – за даними Reuters, увесь кластер фактично паралізований.

Теги: соцмережі фронт президент Володимир Зеленський завод росія пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський винищувач Су-33
Україна тепер дістає палубну авіацію Росії. Як це вдалося?
25 серпня, 11:11
На Одещині після атаки дронів спалахнула взуттєва фабрика
На Одещині після атаки дронів спалахнула взуттєва фабрика
15 серпня, 08:57
Росіяни стоять у черзі на АЗС
Reuters: Росія планує продовжити заборону на експорт дизелю
26 серпня, 04:19
Мережа висміяла заяву Путіна
Дивна заява Путіна про косаток і ведмедів породила хвилю мемів у соцмережах
30 серпня, 13:38
Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 08:42
Пожежа у Ростові
Ростовську область РФ масовано атакували безпілотники
6 вересня, 05:27
Аліна Кабаєва є олімпійською чемпіонкю з художньої гімнастики
Медіахолдинг коханки Путіна придбав контрольну частку улюбленої газети російського диктатора
4 вересня, 09:32
Дим над місцем влучання у Василькові
Ворожа атака на Васильків: у місті пошкоджено меблеве виробництво (відео)
9 вересня, 13:09
Генпрокурора Руслана Кравченка відсторонено
Зеленський відсторонив Кравченка від посади генпрокурора
Вчора, 17:12

Політика

Франція хоче зняти санкції з російського олігарха через таємну угоду – FT
Франція хоче зняти санкції з російського олігарха через таємну угоду – FT
Пентагон визнав нестачу стратегічних боєприпасів через війну з Іраном
Пентагон визнав нестачу стратегічних боєприпасів через війну з Іраном
Вучич повідомив, коли піде у відставку
Вучич повідомив, коли піде у відставку
Масована атака на заводи Росії, Путін відмовився від енергетичного перемир'я: головне за ніч 15 вересня
Масована атака на заводи Росії, Путін відмовився від енергетичного перемир'я: головне за ніч 15 вересня
Кім Чен Ин заявив про «перемогу» Росії у війні проти України
Кім Чен Ин заявив про «перемогу» Росії у війні проти України
Wildberries вирішила захистити склади: замовила сітку на 67 футбольних полів
Wildberries вирішила захистити склади: замовила сітку на 67 футбольних полів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2026
112K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
64K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Вчора, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua