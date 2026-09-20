Рейтинг шкіл за результатами НМТ-2026: результати Полтавщини

Полтавський ліцей Полтавської обласної ради, який посів друге місце в рейтингу

Кременчуцький ліцей «Політ» очолив обласний рейтинг і посів 164-те місце серед шкіл України

У першій десятці найкращих шкіл Полтавської області за результатами НМТ-2026 представлені заклади дев’яти громад – Кременчуцької, Полтавської, Гадяцької, Горішньоплавнівської, Мачухівської, Миргородської, Карлівської, Пирятинської та Лубенської. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».

Перше місце посів Науковий ліцей «Політ» КЗВО «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія» із середнім результатом 134,2 бала. Другу сходинку зайняв Полтавський ліцей Полтавської обласної ради із результатом 130,1 бала. Третім став Гадяцький профільний ліцей імені Тараса Шевченка Полтавської обласної ради із середнім результатом 129,5 бала.

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.

Заклади освіти в рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів.

Місце Назва навчального закладу Місце у рейтингу України Рейтинговий бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%) 1 Науковий ліцей «Політ» Комунального закладу вищої освіти «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія» Полтавської обласної ради 164 134.2 156.1 117/468 100 2 Полтавський ліцей Полтавської обласної ради 368 130.1 152.7 25/100 100 3 Гадяцький профільний ліцей імені Т.Г. Шевченка Полтавської обласної ради 408 129.5 152.1 17/68 99 4 Загальноосвітня школа I-III ст. №1 Горішньоплавнівської міськради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. 447 129 151.3 33/132 100 5 «Плосківська ЗОШ І-ІІІ ст. Мачухівської сільської ради Полтавського р-ну Полтавської обл.» 466 128.8 151.4 4/16 100 6 ОЗО «Миргородський ліцей «Лінгвіст» Миргородської міськради Полтавської обл.» 505 128.3 150.3 44/176 99 7 Карлівський ліцей імені Ніни Герасименко Карлівської міськради 563 127.8 149.9 35/136 99 8 Гадяцький ліцей №1 імені Олени Пчілки Гадяцької міськради 567 127.8 149.8 38/152 100 9 Березоворудська ЗОШ I-III ст. Пирятинської міськради Полтавської обл. 593 127.5 149.9 6/24 100 10 Академічний ліцей «Європейський» Лубенської міськради Лубенського р-ну Полтавської обл. 614 127.3 148.5 91/364 99

Четверте місце посіла загальноосвітня школа I–III ступенів №1 Горішньоплавнівської міської ради із результатом 129 балів. Плосківська загальноосвітня школа I–III ступенів Мачухівської сільської ради зайняла п’яте місце із середнім результатом 128,8 бала.

Шостим став опорний заклад освіти «Миргородський ліцей «Лінгвіст» із результатом 128,3 бала. Карлівський ліцей імені Ніни Герасименко посів сьоме місце із середнім результатом 127,8 бала.

Гадяцький ліцей №1 імені Олени Пчілки також набрав у середньому 127,8 бала та зайняв восьме місце.

Дев’яте місце посіла Березоворудська загальноосвітня школа I–III ступенів Пирятинської міської ради із результатом 127,5 бала. Академічний ліцей «Європейський» Лубенської міської ради замкнув десятку найкращих шкіл області із середнім результатом 127,3 бала.

У двох шкіл із першої десятки НМТ складали менше десяти учнів. Плосківська школа, яка посіла п’яте місце в обласному рейтингу, мала лише чотирьох учасників тестування. У Березоворудській школі, що стала дев’ятою, НМТ складали шестеро учнів.

Раніше «Главком» писав, що до топ-10 шкіл Одеської області за результатами НМТ-2026 увійшов Маринівський ліцей Раухівської селищної ради. Попри те, що тестування тут склали лише вісім учасників, заклад посів сьоме місце в обласному рейтингу.

Одразу три ліцеї Малина увійшли до п’ятірки найкращих шкіл Житомирщини за результатами НМТ-2026. Найкращий результат показала Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2 – 135,9 бала.

У трьох закладах Буковини із першої десятки НМТ складали менш як десять учнів. Школа з п’ятьма учасниками НМТ-2026 очолила рейтинг Сумщини.

Перші три місця рейтингу найкращих шкіл Миколаївської області посіли заклади Південноукраїнська, Первомайська та Вознесенська, а до першої десятки також потрапили ліцеї з невеликих громад області.

Школа, яка очолила рейтинг Івано-Франківська, посіла шосте місце в Україні за НМТ-2026. А два ліцеї Франківська набрали однаковий середній бал на НМТ - 133,1 бала. Полтава має лише дві школи у топ-200 України і дві школи у місті мають однаковий результат у 127,2 бала.