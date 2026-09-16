Полтавська міськрада замовила туалетний папір по 140 грн за рулон

Міськрада замовила 216 рулонів туалетного паперу

Виконавчий комітет Полтавської міської ради уклав договір на закупівлю санітарно-гігієнічних засобів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему публічних закупівель Prozorro.

Міськрада замовила 216 рулонів туалетного паперу «Джамбо» завдовжки 240 м кожен. Вартість одного рулона за договором становить 140 грн без ПДВ.

Договір із ФОП Туніком Тарасом Миколайовичем міськрада уклала 11 вересня. Загальна вартість закупівлі становить 30 240 грн без ПДВ.

Водночас моніторинг ринкових пропозицій та публічних закупівель паперу формату «Джамбо» (240 м) показує, що ціни в інтернет-магазинах та на платформах постачання для сегмента HoReCa (готелі, ресторани, кафе), а також для офісів суттєво відрізняються залежно від матеріалу (целюлоза чи макулатура) та бренду.

Наприклад, роздрібні та дрібногуртові ціни на рулони завдовжки 240 м стартують від 61 до 109 грн за штуку для базових або макулатурних варіантів (як-от Tork Universal), тоді як якісніші целюлозні варіанти або брендовані позиції на ринку можуть коштувати дорожче.

Видання «Полтавщина» зазначило, що саме у ФОП Туніка навчальні заклади Полтави купували з переплатою туалетний папір «Обухів». Тоді ящик із 48 рулонами паперу коштував 768 грн, тобто ціна за рулон у гуртового постачальника – 16 грн, тоді як вартість рулона туалетного паперу «Обухів» у роздрібних магазинах Полтави коливається від 11 до 15 грн.

До слова, управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міськради 4 вересня уклало договір із ТОВ «Капрі Топ» на реконструкцію ділянки пляжу «Відрада». Вартість робіт становить 35,45 млн грн. Журналісти виявили понад 2 млн грн потенційної переплати.