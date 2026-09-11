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Дженніфер Лоуренс вперше зʼявилася в Instagram і одразу пригрозила хейтерам

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Дженніфер Лоуренс відома за ролями у культових фільмах Голлівуду
фото: кадр з фільму «Голоднi iгри: Переспiвниця. Частина 1»

Дженніфер Лоуренс грала у серії фільмів «Голодні ігри»

Американська акторка Дженніфер Лоуренс вперше зареєструвалася в соцмережі Instagram. Зірка створила сторінку та звернулася до користувачів. Про це «Главком» із посиланням на допис актриси.

Дженніфер Лоуренс сказала, що видалить нову сторінку, якщо помітить у коментарях критику чи хейт. «Якщо хтось скаже щось негативне, я піду. Негайно, без зайвих запитань. Якщо хтось навіть подумає щось погане, я дізнаюся і я піду», – зазначила вона.

Дженніфер Лоуренс вперше зʼявилася в Instagram
Дженніфер Лоуренс вперше зʼявилася в Instagram
фото: Іnstagram.com/jlaw

На відео Дженніфер Лоуренс показалася без макіяжу у білому вбранні з розпущеним волоссям. Також зірка зауважила, що негатив може погано вплинути на «дитину». «Це я. Я дитинка», – додала акторка.

Попри те, що акторка створила нову сторінку, вона нині налічує вже 4 млн підписників, а єдиний допис зібрав уже майже 3 млн переглядів та 100 тис. коментарів.

Дженніфер Лоуренс вперше зʼявилася в Instagram і одразу пригрозила хейтерам фото 1
фото: Іnstagram.com/jlaw

Дженніфер Лоуренс відома за роллю роллю Кітніс Евердін у серії фільмів «Голодні ігри», Містик у фільмах «Люди Ікс», Тіффані Максвелл у «Мій хлопець – псих», за яку отримала «Оскар», а також Джой Мангано у фільмі «Джой» та Кейт Дібіскі у «Не дивіться вгору» та інших

Нагадаємо, голлівудська зірка Дженніфер Лоуренс на червону доріжку Каннського кінофестивалю вийшла в розкішній сукні та зручних пляжних сланців замість туфель на підборах та грубо порушила дрескод заходу.

До слова, голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс поділилася особистим. Лоуренс розповіла про батьківський досвід та рішення створити сім'ю, зазначивши, що завжди дуже боялася «все зіпсувати».

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Теги: США Instagram акторка соцмережі хейт

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Дженніфер Лоуренс вперше зʼявилася в Instagram і одразу пригрозила хейтерам
Дженніфер Лоуренс вперше зʼявилася в Instagram і одразу пригрозила хейтерам

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