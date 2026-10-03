На Полтавщині обмежено перебування цивільних біля чотирьох населених пунктів

У визначених районах заборонено риболовлю, полювання, збирання грибів та фото- і відеозйомку

У Кременчуцькому районі Полтавської області запроваджено обмеження на перебування цивільного населення на окремих ділянках. Рішення ухвалила Рада оборони області у зв'язку з проведенням безпекових заходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Обмеження діють у районі населених пунктів Горішні Плавні, Редути, Кам'яні Потоки та Чикалівка. Вони набули чинності 3 жовтня та діятимуть до особливого розпорядження. У визначеному районі заборонено займатися рибальством, мисливством і грибництвом, а також проводити фото- та відеозйомку.

Крім того, в'їзд на територію, де запроваджені обмеження, дозволений виключно людям, які проживають у відповідному секторі. Про скасування обмежень влада повідомить окремо.

На карті позначено район Полтавщини, де запроваджено обмеження ілюстрація: Полтавська ОВА

Нагадаємо, 21 вересня російські війська завдали масованого удару по нафтогазовому об'єкту на Полтавщині. За даними ДСНС, окупанти атакували підприємство п'ятьма ракетами, внаслідок чого об'єкт було повністю зруйновано. На місці виникла масштабна пожежа, яку ліквідовували понад 100 рятувальників та 25 одиниць техніки.

22 вересня у Мачухівській громаді Полтавського району стався землетрус магнітудою 4,2 за шкалою Ріхтера. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 3 км. За класифікацією землетрус віднесли до сильно помірних.