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ШІ-детектор вигнав письменника з премії, але зламався на Гюго: у Франції палає мегаскандал

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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ШІ-детектор вигнав письменника з премії, але зламався на Гюго: у Франції палає мегаскандал
Теліcон Орельєн опинився в центрі дискусії щодо використання ШІ в літературі
фото: Radio-Canada/Simon LaSalle

Французькі журналісти перевірили Pangram після скандалу з романом Теліcона Орельєна «Це було те або смерть», автора якого звинуватили у використанні ШІ

Після скандалу навколо роману Теліcона Орельєна журналісти перевірили, наскільки надійно Pangram визначає тексти, написані ШІ. Експеримент із віршем Віктора Гюго показав, що результат програми може змінитися після вилучення лише одного рядка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TF1 Info.

Питання до надійності сервісів, які визначають, чи написаний текст штучним інтелектом, виникли після скандалу навколо першого роману Теліcона Орельєна C'était ça ou mourir («Це було те або смерть»). Книга стала одним із літературних відкриттів французького сезону, отримала кілька премій і потрапила до перших списків претендентів на престижні французькі літературні нагороди.

21 вересня анонімний акаунт Balance ton Claude опублікував у соцмережі X допис, у якому заявив, що перевірив кілька уривків роману в різних місцях рукопису за допомогою детектора Pangram. За словами автора допису, програма «майже щоразу» показувала результат 100% ШІ.

«Ми протестували кілька уривків у різних місцях рукопису й майже щоразу отримували однаковий результат: 100% ШІ», – йдеться в дописі.

ШІ-детектор вигнав письменника з премії, але зламався на Гюго: у Франції палає мегаскандал фото 1
Скриншот: допис Pangram /соцмережа X

Сам Орельєн заперечив використання штучного інтелекту під час написання книги. Водночас видавництво Grasset заявило, що рішуче відкидає твердження про те, що роман був написаний або створений за допомогою ШІ.

Згодом ситуація ускладнилася: журналісти почали перевіряти ранні тексти письменника та повідомили про виявлені випадки запозичень.

Як зазначає французький новинний портал TF1 Info, команда фактчекерів проаналізувала кілька текстів, підписаних Теліcоном Орельєном впродовж останніх 15 років. Журналісти виявили щонайменше п'ять колонок і статей, опублікованих у канадських та французьких медіа у 2012–2013 роках, які частково збігалися з текстами інших авторів.

Один із випадків стосується статті Ne mettons pas nos héros sur un piédestal («Не ставимо наших героїв на п'єдестал»), опублікованої в La Presse 28 лютого 2012 року. За даними TF1 Info, значна частина аргументації в ній була запозичена з матеріалу декана Енді Баутісти, опублікованого п'ятьма днями раніше на сайті The Philippine Star.

Зокрема, журналісти виявили близьку схожість між окремими абзацами двох текстів, хоча матеріал Баутісти був написаний англійською мовою, а текст Орельєна – французькою.

25 вересня Академія Гонкурів вилучила роман із першого списку претендентів на премію – одну з найпрестижніших французьких літературних премій. Її присуджують щороку за художній прозовий твір французькою мовою. Премію вручають із 1903 року. Рішення ухвалили, пославшись на звинувачення у плагіаті та використанні ШІ. В Академії заявили, що прагнуть «зберегти цілісність Гонкурівської премії та Академії».

«Ми жодним чином не підтримуємо і не схвалюємо створення текстів за допомогою ШІ», – йдеться у заяві Академії, яку цитує TF1 Info.

Водночас питання про використання ШІ та надійність Pangram залишилося окремою частиною дискусії. Щоб перевірити, наскільки результат програми залежить від самого тексту, журналісти TF1 провели власний експеримент. Йдеться про вірш Віктора Гюго Demain, dès l’aube... («Завтра, на світанку…») зі збірки Les Contemplations («Споглядання»), опублікованої у 1856 році.

Журналісти перевірили твір за допомогою останньої версії Pangram 4. Повний текст програма визначила як написаний людиною. Однак після вилучення з вірша лише одного рядка результат змінився: система позначила текст як створений штучним інтелектом.

На телеканалі TF1 зазначають, що цю помилку редакція виявила 24 вересня. За даними журналістів, 27 вересня Pangram уже виправив проблему. Також, на телеканалі зазначили, що цей експеримент демонструє проблему з використанням подібних інструментів як остаточного доказу авторства. Результат може залежати, зокрема, від довжини тексту.

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Теги: штучний інтелект соцмережі

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