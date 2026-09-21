Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Син Олега Скрипки різко відповів на закиди про своє звільнення із ЗСУ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Роман Скрипка: «Демобілізувався і маю законну підставу на відстрочку»
фото: Тhreads/roman_kirkiness

Роман Скрипка назвав причину свого звільнення із ЗСУ

Син українського співака Олега Скрипки, 21-річний Роман Скрипка відреагував на коментарі у мережі про його звільнення зі служби в ЗСУ. Військовий різко відповів одному з користувачів соцмережі Threads. Про це розповідає «Главком».

Реакція мережі на завершення служби Романа Скрипки

Так, один з користувачів платформи Threads висловився про нещодавню заяву Олега Скрипки про службу старшого сина у ЗСУ. Музикант розповів, що Роман Скрипка стоїть на захисті країни, однак термін його контракту завершується, тож незабаром він повернеться додому.

Син Олега Скрипки різко відповів на закиди про своє звільнення із ЗСУ фото 1
фото: скриншот Threads

Водночас у мережі до такої новини поставилися по-різному. Один з коментаторів звинуватив Романа Скрипку в ухиленні від служби. «А ви кажете, що не можна звільнитися від служби в ЗСУ… Все можна в Україні! У сина Скрипки контракт добігає кінця», – йдеться у дописі.

У коментарях під цією публікацією автору пояснили, що звільнення зі служби за контрактом має офіційні підстави:

  • «Підписав контракт 24.02.2022 терміном на три роки. 24.02.2025 добровільно звільнився після завершення строку дії контракту. Є такий закон і він працює!».
Син Олега Скрипки різко відповів на закиди про своє звільнення із ЗСУ фото 2
фото: скриншот Threads
  • «Молодий 21-річний хлопець, обрав службу, за контрактом. Хоча міг ще чотири роки жити своє життя. Повага».
  • «Я теж звільнився по закінчення трьох років контракту».
Син Олега Скрипки різко відповів на закиди про своє звільнення із ЗСУ фото 3
фото: скриншот Threads
  • «Ну так це ж 18-24 контракт, а не звичайний, чи мобілізація».
Син Олега Скрипки різко відповів на закиди про своє звільнення із ЗСУ фото 4
фото: скриншот Threads

Роман Скрипка відповів на критику у свій бік

Роман Скрипка пояснив, що має законні підстави для відстрочки від служби. «Закінчення контракту до 25ти років. Маю право на відстрочку», – зазначив він у коментарях.

Син Олега Скрипки різко відповів на закиди про своє звільнення із ЗСУ фото 5
фото: скриншот Threads

Скрипка також наголосив на тому, що служив у бойовій бригаді, де виконував відповідні задачі. «Я і є той «син Скрипки», який мобілізувався, і служив у бойовій бригаді та виконував безпосередньо бойові задачі. Наразі демобілізувався і маю законну підставу на відстрочку… Зато ухилянт з Америки Денис, на щастя, краще знає, як проходить служба у ЗСУ і тільки і бажає нажитись на піарі», – відповів військовий.

Що відомо про службу Романа Скрипки

Олег Скрипка зі своїм старшим сином Романом Скрипкою
Олег Скрипка зі своїм старшим сином Романом Скрипкою
фото6: Іnstagram.com/o.skrypka

Як розповідав Олег Скрипка, його 21-річний син Роман Скрипка, підписав контракт із ЗСУ. За словами співака, у військового вже закінчився термін контракту, тож незабаром він повернеться додому. «Старший син уже сам заробляє, він служить, і в нього там тривають військові… До речі, у нього був контракт, він закінчився, і він уже повертається. Але він сам заробляє», – сказав музикант. Батько також зауважив, що його старший син уже заробляє самостійно.

Читайте також:

Теги: Олег Скрипка син військові ЗСУ хейт соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 1669-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 08:23
Територія Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Г. М. Берієва
Таганрог атакували ракети: що відомо про уражений завод
15 вересня, 02:47
Пхеньян заробляє на співпраці з Москвою мільярди доларів
Зближення Путіна і Кім Чен Ина занепокоїло Китай – Forbes
14 вересня, 04:45
Наразі бої навколо Лимана тривають
Україна провела найважливішу атаку року, а Путін про це навіть не підозрював – The Telegraph
12 вересня, 17:11
Трагедія сталася на території, перебування на якій було заборонене через мінну небезпеку
Вибух у Чорному морі біля Коблевого забрав життя двох людей
12 вересня, 16:36
Водночас Бухарест планує долучити до Багатонаціональних сил на підтримку України до 20 офіцерів
Румунія прокоментувала інформацію про відправлення своїх військ в Україну
10 вересня, 15:22
Пожежа у місті під час повітряної тривоги
У Хмельницькому після ворожої атаки спалахнула пожежа
2 вересня, 22:50
Близько $20 млрд потрібно на зарплати військовослужбовців
Україна вже вичерпала всі бюджетні кошти на ЗСУ – Зеленський
24 серпня, 18:21
Шведський багатоцільовий винищувач JAS 39 Gripen
Винищувач Gripen розбився на військовій базі в Угорщині
24 серпня, 14:06

Шоу-біз

Син Олега Скрипки різко відповів на закиди про своє звільнення із ЗСУ
Син Олега Скрипки різко відповів на закиди про своє звільнення із ЗСУ
«Навіщо паралізувати ціле місто?» Костянтин Грубич поскаржився на роботу метро під час тривог у Києві
«Навіщо паралізувати ціле місто?» Костянтин Грубич поскаржився на роботу метро під час тривог у Києві
Помер 27-річний син Сінді Кроуфорд – деталі
Помер 27-річний син Сінді Кроуфорд – деталі
«Мене вважали безголосим». Юрко Юрченко дорікнув «Території А» та іншим відомим хейтерам із 90-х
«Мене вважали безголосим». Юрко Юрченко дорікнув «Території А» та іншим відомим хейтерам із 90-х
Через дронову атаку у путіністки Лоліти сталася справжня істерика (відео)
Через дронову атаку у путіністки Лоліти сталася справжня істерика (відео)
Автор хіта, який зробив Повалій знаменитою, розказав, як вона з ним розплатилася
Автор хіта, який зробив Повалій знаменитою, розказав, як вона з ним розплатилася

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
197K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
145K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
70K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua