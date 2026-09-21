Син Олега Скрипки різко відповів на закиди про своє звільнення із ЗСУ

Роман Скрипка назвав причину свого звільнення із ЗСУ

Син українського співака Олега Скрипки, 21-річний Роман Скрипка відреагував на коментарі у мережі про його звільнення зі служби в ЗСУ. Військовий різко відповів одному з користувачів соцмережі Threads. Про це розповідає «Главком».

Реакція мережі на завершення служби Романа Скрипки

Так, один з користувачів платформи Threads висловився про нещодавню заяву Олега Скрипки про службу старшого сина у ЗСУ. Музикант розповів, що Роман Скрипка стоїть на захисті країни, однак термін його контракту завершується, тож незабаром він повернеться додому.

фото: скриншот Threads

Водночас у мережі до такої новини поставилися по-різному. Один з коментаторів звинуватив Романа Скрипку в ухиленні від служби. «А ви кажете, що не можна звільнитися від служби в ЗСУ… Все можна в Україні! У сина Скрипки контракт добігає кінця», – йдеться у дописі.

У коментарях під цією публікацією автору пояснили, що звільнення зі служби за контрактом має офіційні підстави:

«Підписав контракт 24.02.2022 терміном на три роки. 24.02.2025 добровільно звільнився після завершення строку дії контракту. Є такий закон і він працює!».

фото: скриншот Threads

«Молодий 21-річний хлопець, обрав службу, за контрактом. Хоча міг ще чотири роки жити своє життя. Повага».

«Я теж звільнився по закінчення трьох років контракту».

фото: скриншот Threads

«Ну так це ж 18-24 контракт, а не звичайний, чи мобілізація».

фото: скриншот Threads

Роман Скрипка відповів на критику у свій бік

Роман Скрипка пояснив, що має законні підстави для відстрочки від служби. «Закінчення контракту до 25ти років. Маю право на відстрочку», – зазначив він у коментарях.

фото: скриншот Threads

Скрипка також наголосив на тому, що служив у бойовій бригаді, де виконував відповідні задачі. «Я і є той «син Скрипки», який мобілізувався, і служив у бойовій бригаді та виконував безпосередньо бойові задачі. Наразі демобілізувався і маю законну підставу на відстрочку… Зато ухилянт з Америки Денис, на щастя, краще знає, як проходить служба у ЗСУ і тільки і бажає нажитись на піарі», – відповів військовий.

Що відомо про службу Романа Скрипки

Олег Скрипка зі своїм старшим сином Романом Скрипкою фото6: Іnstagram.com/o.skrypka

Як розповідав Олег Скрипка, його 21-річний син Роман Скрипка, підписав контракт із ЗСУ. За словами співака, у військового вже закінчився термін контракту, тож незабаром він повернеться додому. «Старший син уже сам заробляє, він служить, і в нього там тривають військові… До речі, у нього був контракт, він закінчився, і він уже повертається. Але він сам заробляє», – сказав музикант. Батько також зауважив, що його старший син уже заробляє самостійно.