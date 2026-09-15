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Wildberries вирішила захистити склади: замовила сітку на 67 футбольних полів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Wildberries вирішила захистити склади: замовила сітку на 67 футбольних полів
Один із логістичних комплексів у Росії після атаки дронів
фото: соцмережі

Російські логістичні центри закуповують 478 тис. кв. м оцинкованої металевої сітки

Маркетплейс Wildberries після серії атак на свої логістичні центри розмістив тендер на закупівлю 478 тис. кв. м оцинкованої металевої сітки для об'єктів у восьми регіонах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розслідування The Bell

Wildberries оголосила закупівлю на початку серпня. Сітку планують постачати до регіонів, де розташовані логістичні центри компанії; загальна площа матеріалу, як з'ясувало The Bell, становить 478 тис. кв. м – це приблизно площа 67 стандартних футбольних полів.

Згідно з описом тендера, діаметр дроту не має перевищувати 2,5 мм, а постачальники повинні доставити матеріал протягом семи днів. Водночас у відкритій документації не зазначено, для чого саме компанія використовуватиме закуплену продукцію.

Джерело The Bell у промисловій компанії пов'язує закупівлю із захистом логістичних центрів від атак безпілотників: за його словами, металеві конструкції навколо об'єктів залишаються одним із поширених способів протидії таким ударам.

«Обнести все металевим парканом – усе ще найпопулярніший варіант, враховуючи достатньо високу ефективність і відсутність ризиків та будь-яких нормативних вимог, крім будівельних», – сказав співрозмовник видання.

Скільки коштуватиме захист

Тендер наразі перебуває на розгляді: із восьми лотів у різних регіонах заявки подали лише на три. Компанії-учасниці запропонували ціну від 154 до 474 рублів за квадратний метр сітки, тож уся партія може коштувати Wildberries від 73,6 млн до 226,5 млн рублів.

За даними The Bell, такі металеві сітки встановлюють по периметру підприємств на певній відстані від об'єкта, аби вони приймали на себе удар безпілотника – подібні системи вже використовують навколо нафтобаз, резервуарів, теплоелектростанцій, підстанцій та об'єктів газової інфраструктури Росії.

Паралельно, як з'ясувало видання, Wildberries оголосила ще один тендер – на закупівлю кремнеземної тканини для 14 об'єктів у різних регіонах, також без деталей щодо призначення. Матеріал виготовляють із кварцового волокна: залежно від характеристик він витримує тривалий вплив температури до 1000–1200 градусів і короткочасне нагрівання відкритим полум'ям – The Bell зазначає, що в системах захисту від безпілотників така тканина може виконувати роль протипожежного бар'єра.

Wildberries втратила частину складських потужностей

Нові закупівлі відбуваються на тлі серії атак на логістичну інфраструктуру Wildberries, перші з яких зафіксували 18 липня. Тоді, за словами президента Володимира Зеленського, Сили оборони вдарили по об'єктах компанії саме тому, що через них у Росію надходили підсанкційні комплектуючі для виробництва дронів і навігаційного обладнання.

«Главком» писав про пожежу на мегаскладі Wildberries у Підмосков'ї, після чого безпілотники атакували склад компанії в Єкатеринбурзі, а наприкінці липня під удар потрапив логістичний центр у Рязані. У серпні атаки продовжилися: зокрема, «Главком» повідомляв про удар по одному з найбільших логістичних хабів компанії в Самарській області, а 16 серпня – про нову атаку на два об'єкти під Москвою.

За оцінкою The Bell, за місяць під удари потрапили щонайменше 22 об'єкти Wildberries. Станом на 17 серпня площа знищених або виведених з експлуатації складських приміщень становила близько 2,4 млн кв. м – це близько 43% усіх складських площ маркетплейсу. Атаки зачепили логістичні центри в Ленінградській, Рязанській, Самарській, Пензенській, Тульській, Володимирській і Тверській областях, а також у Єкатеринбурзі.

Нагадаємо, після серії атак Wildberries почала терміново шукати склади за межами Росії – зокрема, компанія готова орендувати практично всі доступні логістичні об'єкти в Казахстані.

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Теги: пожежа росія соцмережі розслідування тендер Wildberries

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