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Росія масовано атакувала кілька областей України: вирують пожежі, є поранені

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія масовано атакувала кілька областей України: вирують пожежі, є поранені
Ворог застосував ракети різних типів, а також ударні безпілотники
фото: соцмережі

Олександр Вілкул: Кривий Ріг атакували балістичними ракетами

У ніч на 22 вересня російські війська завдали масованого удару по кількох областях України – Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській та Полтавській. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики з території Курської області, а в Дніпрі, Кривому Розі та Кропивницькому підтверджено вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та заяву начальника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Хронологія

Повітряні сили попередили про загрозу пуску балістичних ракет із Курської області – ймовірно, комплексів «Іскандер» або систем С-400, або ж роботи ворожої ППО С-300. Військові закликали не перебувати просто неба і подбати про свою безпеку. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними моніторингових каналів, по південно-східних регіонах України ворог застосовує ракети різних типів – зокрема «Калібри», балістику та «Циркони», а також ударні безпілотники. За цими ж даними, вже випущено понад 25 ракет. Під атакою також опинилася Полтавщина.

Згодом вибухи повторно пролунали в Кропивницькому та Кривому Розі.

Дніпропетровщина опинилася під масованою ворожою атакою. Росіяни одночасно завдали ударів по промислових підприємствах одразу у трьох містах області – Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді, внаслідок чого спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих уточнюється. Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Унаслідок атаки на Дніпро троє людей дістали поранень. Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.

Росія масовано атакувала кілька областей України: вирують пожежі, є поранені фото 1

Загроза досі актуальна: мешканців закликають залишатися в укриттях до офіційного відбою повітряної тривоги.

Росія масовано атакувала кілька областей України: вирують пожежі, є поранені фото 2

Що відомо про атаку

Уночі Повітряні сили попередили про загрозу застосування Росією балістичного озброєння. Згодом військові повідомили про швидкісні цілі, які прямували у бік Дніпропетровської області.

Після цього в Дніпрі та Кривому Розі прогриміли вибухи. Повідомлення про гучні звуки надходили також із Запоріжжя та Павлограда.

Росія масовано атакувала кілька областей України: вирують пожежі, є поранені фото 3

Начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив, що місто перебуває під ударом. Посадовець закликав мешканців залишатися в укриттях і попередив про можливість повторних пусків.

«Місто під атакою балістичними ракетами. Можливі ще виходи», – написав Вілкул.

У Дніпрі повідомлялося також про масштабну пожежу. На місці працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Нагадаємо, Кривий Ріг уже неодноразово ставав ціллю російських ударів. 12 вересня ворог вдарив по місту балістичними ракетами, унаслідок чого загинули люди та є поранені. Раніше, 10 вересня, населений пункт зазнав кількох атак безпілотниками.

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Теги: росіяни ворог озброєння Полтавщина рятувальники Олександр Вілкул військові Кривий Ріг Запоріжжя

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