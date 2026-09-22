Росія масовано атакувала кілька областей України: вирують пожежі, є поранені

Олександр Вілкул: Кривий Ріг атакували балістичними ракетами

У ніч на 22 вересня російські війська завдали масованого удару по кількох областях України – Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській та Полтавській. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики з території Курської області, а в Дніпрі, Кривому Розі та Кропивницькому підтверджено вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та заяву начальника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Хронологія

Повітряні сили попередили про загрозу пуску балістичних ракет із Курської області – ймовірно, комплексів «Іскандер» або систем С-400, або ж роботи ворожої ППО С-300. Військові закликали не перебувати просто неба і подбати про свою безпеку. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними моніторингових каналів, по південно-східних регіонах України ворог застосовує ракети різних типів – зокрема «Калібри», балістику та «Циркони», а також ударні безпілотники. За цими ж даними, вже випущено понад 25 ракет. Під атакою також опинилася Полтавщина.

Згодом вибухи повторно пролунали в Кропивницькому та Кривому Розі.

Дніпропетровщина опинилася під масованою ворожою атакою. Росіяни одночасно завдали ударів по промислових підприємствах одразу у трьох містах області – Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді, внаслідок чого спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих уточнюється. Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Унаслідок атаки на Дніпро троє людей дістали поранень. Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.

Загроза досі актуальна: мешканців закликають залишатися в укриттях до офіційного відбою повітряної тривоги.

Що відомо про атаку

Уночі Повітряні сили попередили про загрозу застосування Росією балістичного озброєння. Згодом військові повідомили про швидкісні цілі, які прямували у бік Дніпропетровської області.

Після цього в Дніпрі та Кривому Розі прогриміли вибухи. Повідомлення про гучні звуки надходили також із Запоріжжя та Павлограда.

Начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив, що місто перебуває під ударом. Посадовець закликав мешканців залишатися в укриттях і попередив про можливість повторних пусків.

«Місто під атакою балістичними ракетами. Можливі ще виходи», – написав Вілкул.

У Дніпрі повідомлялося також про масштабну пожежу. На місці працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Нагадаємо, Кривий Ріг уже неодноразово ставав ціллю російських ударів. 12 вересня ворог вдарив по місту балістичними ракетами, унаслідок чого загинули люди та є поранені. Раніше, 10 вересня, населений пункт зазнав кількох атак безпілотниками.