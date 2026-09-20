Найбільший НПЗ Москви знову зазнав атаки: що відомо про наслідки

Попередньо, удар припав у район установки первинної переробки АВТ-6

Московський нафтопереробний завод у районі Капотня знову опинився під ударом. Попередньо, влучання зафіксували в районі установки АВТ-6, після чого на території підприємства виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Supernova+ та osint-канал World Military.

Кадри з району Московського НПЗ почали поширюватися в мережі вранці 20 вересня. На них видно загоряння на території підприємства. За попередньою оцінкою OSINT-аналітиків, ураження могло припасти на установку ЕЛОУ-АВТ-6 або об'єкт безпосередньо поруч із нею.

Точний характер пошкоджень наразі не встановлений. Російська влада та керівництво підприємства станом на момент підготовки матеріалу не оприлюднили детального повідомлення про наслідки атаки. Тому інформацію про пошкодження саме АВТ-6 слід сприймати як попередню.

Московський НПЗ належить «Газпром нафті» та розташований у районі Капотня на південному сході російської столиці. Відстань від підприємства до найближчої ділянки державного кордону України становить близько 500 км по прямій.

Завод є одним із ключових підприємств паливної галузі Росії. За даними Reuters, у 2024 році він переробив 11,6 млн тонн нафти. За цей період підприємство виробило близько 2,9 млн тонн бензину та 3,2 млн тонн дизельного пального. НПЗ постачає паливо Москві та Московській області, а його продукція також використовується для забезпечення авіаційної галузі столичного регіону.

Раніше «Главком» повідомляв, що Московський НПЗ забезпечує до 40% паливного ринку Москви та близько 70% потреб столиці й області в бензині. Підприємство вважається найбільшим нафтопереробним заводом Москви.

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Що відбувалося з НПЗ після попередніх атак

Нинішній епізод став продовженням серії ударів по підприємству у 2026 році.

17 травня Московський НПЗ уже зупиняв переробку після атаки безпілотників. Тоді, за даними Reuters, технологічне обладнання підприємства не зазнало значних пошкоджень.

16 червня безпілотники знову атакували завод. Була пошкоджена установка первинної переробки АВТ-6, на яку припадало близько 53% потужності підприємства. Після цього НПЗ зупинив переробку.

18 червня відбувся повторний удар. Тоді пошкоджень зазнала установка «Євро+», яка забезпечувала близько 47% потужності первинної переробки. На території підприємства також постраждали резервуари, трубопроводи та допоміжне обладнання.

Після червневих атак завод фактично втратив можливість нормально переробляти нафту. Reuters із посиланням на галузеві джерела повідомляв 24 червня, що на відновлення підприємства могло знадобитися щонайменше шість місяців. Джерела агентства оцінювали пошкодження як значні.

Публічних достовірних даних про точну дату завершення ремонту АВТ-6 після червневих ударів немає.

Чому АВТ-6 важлива для роботи заводу

АВТ-6 – установка первинної переробки нафти. На цьому етапі сировина розділяється на основні фракції, які далі надходять на інші технологічні установки для виробництва готових нафтопродуктів.

Під час червневого удару саме АВТ-6 була однією з головних цілей ураження. За даними Reuters, її номінальна потужність оцінювалася приблизно у 160 тис. барелів на добу, що становило понад половину загальної потужності первинної переробки Московського НПЗ.

Повторний удар 18 червня пошкодив «Євро+», яка мала потужність близько 140 тис. барелів на добу, або 47% первинної переробки. Унаслідок двох атак були виведені з ладу обидва ключові технологічні ланцюги підприємства.

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Нагадаємо, після червневих атак супутникові знімки Московського НПЗ показали пошкодження резервуарів та установки первинної переробки АВТ-6. Генеральний штаб Збройних сил України тоді повідомляв про припинення переробки нафти на підприємстві.