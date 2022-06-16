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  4. «Не дзвони йому більше»: виразне фото Зеленського та Макрона (фото)
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    Суспільство

    «Не дзвони йому більше»: виразне фото Зеленського та Макрона (фото)

    Соцмережа тролить нове фото - «Не дзвони йому більше»: виразне фото Зеленського та Макрона (фото)
    Соцмережа тролить нове фото
    фото з відкритих джерел

    Соцмережі підхопити хвилю жартів щодо нового фото Зеленського з Макроном

    Соцмережі обговорюють фото двох президентів під час візиту євролідерів до Києва. Фотографи впіймали Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона, а мережа почала створювати меми.

    На фото Володимир Зеленський упевнено дивиться в кадр, а Макрон тисне йому руку та дружньо плескає по плечу.

    Фото Зеленського та Макрона

    Фото Зеленського та Макрона

    Користувачі соцмереж пригадали президенту Франції телефонні розмови з російським диктатором Путіним та згадують обійми Зеленського з президентом Польщі Дудою.

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    «Не дзвони йому більше»: виразне фото Зеленського та Макрона (фото)
    «Не дзвони йому більше»: виразне фото Зеленського та Макрона (фото)
    «Не дзвони йому більше»: виразне фото Зеленського та Макрона (фото)
    «Не дзвони йому більше»: виразне фото Зеленського та Макрона (фото)
    «Не дзвони йому більше»: виразне фото Зеленського та Макрона (фото)
    «Не дзвони йому більше»: виразне фото Зеленського та Макрона (фото)
    «Не дзвони йому більше»: виразне фото Зеленського та Макрона (фото)
    «Не дзвони йому більше»: виразне фото Зеленського та Макрона (фото)

    Сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва, тому мережа рясніє від знімків цього визначного дня.

    Фото із поїздки Драгі, Макрона та Шольца стало темою для жартів серед українців у соцмережах.

    Пізніше «Главком» показав, якими були емоції Шольца, Макрона та Драгі в Ірпені.

    Також світлина під назвою «Настрій дня – Кулеба» потішила українців.

    Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС. Також вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з главою країни-агресора Володимиром Путіним.

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    Теги: ЄС росія окупанти війна українці Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон Эммануэль Макрон окупація #stoprussia
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    «Не дзвони йому більше»: виразне фото Зеленського та Макрона (фото)