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  4. «Настрій дня – Кулеба»: світлина з дипломатом потішила українців (фото)
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    Суспільство

    «Настрій дня – Кулеба»: світлина з дипломатом потішила українців (фото)

    Дмитро Кулеба явно чимось незадоволений - «Настрій дня – Кулеба»: світлина з дипломатом потішила українців (фото)
    Дмитро Кулеба явно чимось незадоволений
    фото з відкритих джерел

    Вираз обличчя Дмитра Кулеби явно щось хоче нам сказати

    Лідери Франції, Німеччини та Італії Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі прибули до Києва з першим візитом під час війни в Україні. Після візиту на Київщину світові лідери зустрілися з президентом Зеленським для обговорення подальших дій щодо протистояння російській агресії.

    Користувачі соцмережі звернули увагу на дипломата Дмитра Кулебу, який був присутнім на зустрічі.

    Європейські лідери на зустрічі із Зеленським

    Європейські лідери на зустрічі із Зеленським

    Соцмережі підкреслюють, що його вираз обличчя найкраще передає реакцію українців на події останніх чотирьох місяців.

    Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

    Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС. Також вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з главою країни-агресора Володимиром Путіним.

    Згодом стало відомо, що до них приєднався ще один лідер – президент Румунії Клаус Йоханніс.

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    Теги: ЄС росія окупанти війна українці Україна Еммануель Макрон Дмитро Кулеба окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    «Настрій дня – Кулеба»: світлина з дипломатом потішила українців (фото)