Макрон назвав види зброї, які було домовлено не постачати Україні

Макрон розповів про домовленості по зброї для України

Захід боявся, що Росія втягне у війну Європу, тому не постачав Україні названі види зброї

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у домовленостях з Україною є деякі обмеження на постачання зброї. Французький лідер зазначив, що причиною тому слугували побоювання втягнення у війну з Росією країни Заходу. Про це Макрон заявив під час спілкування з журналістами під час візиту Києва.

«Ми допомагаємо Україні оборонятися, але ми не вступаємо у війну з Росією, тому певне озброєння – зокрема штурмові літаки або танки – було домовлено не постачати, і президент Зеленський в курсі цієї домовленості», – зазначив він.

Президент Франції додав, що натомість Захід надавав Україні боєприпаси і «певні види техніки».

«А зараз почали постачати також і (самохідні артилерійські установки) Ceasar. Це дозволить Україні бути більш мобільною і знищувати ворога з далекої відстані», – сказав Макрон.

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Також Зеленський пояснив Євросоюзу головну мету Росії у війні проти України.

Також повідомлялося, що Франція передасть ЗСУ додаткові гаубиці Caesar.

Раніше Макрон закликав «не принижувати» Росію через війну проти України, щоб після припинення бойових дій була можливість «знайти вихід, використовуючи дипломатичні засоби».