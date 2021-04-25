Не по 6,99. Постачальники почали оголошувати ціну річного тарифу на газ

В Україні з 1 травня введуть річні тарифи на газ . Усіх автоматично переведуть на нові ціни

Місячні тарифи компаній стартують від 10 гривень

Постачальники газу почали оголошувати ціну ресурсу для населення в межах обов'язкового річного пакета. Згідно з даними моніторингу сайтів близько 70 газопостачальників, проведеного агентством «Інтерфакс-Україна», наразі базовий річний тариф оголосило ТОВ «Торгова електрична компанія» («ПЕК», Київ), встановивши тариф у розмірі 10,8 грн/куб.м з ПДВ, але без урахування транспортування, а також ТОВ «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» – 13,5 грн/куб.м з ПДВ та транспортуванням.

Місячні тарифи цих компаній на травень становлять відповідно 9,9 грн/куб.м (з ПДВ, без транспорту) і 8,5 грн/куб.м (з ПДВ і транспортом).

Також тариф на травень оголосило ДП «Евода Трейд» КП «Луцькводоканал» – 9,85 грн/куб.м з ПДВ (щодо транспортування даних немає).

Раніше «Главком» писав, що влітку 2021 року вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа. Очікується, що тарифи на ЖКП також зростатимуть.

В Україні з 1 травня введуть річні тарифи на газ. Усіх автоматично переведуть на нові ціни, розмір яких буде на 2-3 грн вищий за чинні 6,99 грн за кубометр.

Нацкомісія зобов’язала всі газопостачальні компанії до 25 квітня опублікувати на своїх сайтах ціни на газ для споживачів, які будуть діяти з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

Регулятор зобов’язав постачальника повідомляти споживача про зміну тарифного плану в тому ж вигляді, у якому було отримано заяву від споживача, включаючи електронну версію.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила План розвитку газосховищ на 2021-2030 роки.

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