Ціни на газ влітку будуть вдвічі вищими, ніж торік – НБУ

Тарифи на опалення та гаряче водопостачання будуть підвищуватись

Влітку 2021 року вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа. Очікується, що тарифи на ЖКП також зростатимуть. Про це йдеться в «Інфляційному звіті» Національного банку України (квітень 2021 року).

Як зазначається в огляді, за підсумками 2021 року ціна газу буде близькою до минулорічної завдяки поступовому зниженню ціни газу на європейських газових хабах протягом року та посиленню конкуренції на внутрішньому ринку.

«Проте тарифи на опалення та гаряче водопостачання будуть підвищуватись, оскільки вони не коригувались у 2020 році, незважаючи на подорожчання газу та зростання витрат на оплату праці», – йдеться в документі.

В Україні з 1 травня введуть річні тарифи на газ. Усіх автоматично переведуть на нові ціни, розмір яких буде на 2-3 грн вищий за чинні 6,99 грн за кубометр.

Нацкомісія зобов’язала всі газопостачальні компанії до 25 квітня опублікувати на своїх сайтах ціни на газ для споживачів, які будуть діяти з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

Регулятор зобов’язав постачальника повідомляти споживача про зміну тарифного плану в тому ж вигляді, у якому було отримано заяву від споживача, включаючи електронну версію.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила План розвитку газосховищ на 2021-2030 роки.

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