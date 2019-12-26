«Не поспішайте». У Московській церкві дуже сподіваються, що процес визнання Помісної церкви України загальмується



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Керуючий справами Московської церкви в Україні Антоній вважає, що патріарху Філарету і іншим керівникам Української православної церкви треба визнати «гріх розколу»

Митрополит УПЦ МП Антоній: В одній державі має бути лише одна Церква, а не дві чи більше

У Московській церкві сподіваються, що процес визнання Помісної автокефальної церкви України загальмується. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав керуючий справами Московської церкви митрополит Антоній.

Нагадаємо, що за перший рік існування Помісної церкви, окрім Вселенського патріархату Українську православну церкву визнали Олександрійська і Елладська церкви. Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній запевняє, що наступного року будуть наступні визнання.

«Ви не поспішайте, життя покаже. Адже залишається необхідність покаяння. Його не було, тож вони не визнали свій гріх розколу, ані Філарет (Денисенко), ані всі інші», - заявив у відповідь на це митрополит УПЦ МП Антоній.

Архієрей навів приклад, коли у 1998 році в Болгарії було зібрання глав помісних церков з метою врегулювати розколу в Болгарській Церкві. І туди на Собор прийшли місцеві розкольники – кожен зі своїм особистим покаянним листом.

«В Україні не було ні особистого, ні колективного покаяння. Це по-перше. По-друге, є питання до хіротоній, єпископських, священницьких і дияконських. Це друга наша претензія. Це претензія і всіх помісних церков. Про це кажуть глава Албанської церкви, архиєпископ Тиранський Анастасій, Польської – митрополит Варшавський Савва, Кіпрської – Хризостом і Синод Кіпрської церкви. Третя претензія полягає в тому, що в одній державі має бути лише одна Церква, а не дві чи більше. В Болгарії розкольники приєдналися до Болгарської церкви, а не стали окремою структурою, як в Україні», - резюмував він.

Нагадаємо, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій в інтерв’ю «Главкому» заявив, що готовність визнавати Українську помісну церкву залежить від ступеню впливу Московського патріархату на ті чи інші помісні церкви. Попри це, наголошує архієпископ Чернігівський і Ніжинський, ми бачимо на прикладі вже двох помісних церков, «врешті-решт все рухається до того, що Томос про автокефалію УПЦ визнається».

Як повідомлялося, Московська церква в Україні розірвала стосунки з церквами Греції та Олександрії слідом за РПЦ. Раніше церква Еллади та один з найстаріших патріархатів світу - Олександрійський - визнали автокефалію Православної церкви України.

До слова, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що УПЦ Московського патріархату у своїй назві таки повинна позначити свою приналежність до Російської церкви, оскільки у Москві розташований її центр впливу.

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