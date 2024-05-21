Невеликі дощі в низці областей, до 27° тепла: прогноз погоди на 21 травня
Вдень температура підніметься до 22-27°
21 травня в Україні буде мінлива хмарність. У низці областей очікуються опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У вівторок у західних, а вдень і у північно-східних областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.
Вітер південний, південно-східний, сягатиме швидкості 5-10 м/с. Температура повітря вночі переважно становитиме 9-14° тепла. Вдень підніметься до 22-27°.
На Київщині мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер південно-східний зі швидкістю до 5-10 м/с.
Температура в Київській області становитиме 9-14 тепла вночі та 22-27° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 12-14° тепла вночі та близько 25° тепла вдень.
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