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Невеликі дощі в низці областей, до 27° тепла: прогноз погоди на 21 травня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Невеликі дощі в низці областей, до 27° тепла: прогноз погоди на 21 травня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Вдень температура підніметься до 22-27°

21 травня в Україні буде мінлива хмарність. У низці областей очікуються опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок у західних, а вдень і у північно-східних областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Вітер південний, південно-східний, сягатиме швидкості 5-10 м/с. Температура повітря вночі переважно становитиме 9-14° тепла. Вдень підніметься до 22-27°.

Невеликі дощі в низці областей, до 27° тепла: прогноз погоди на 21 травня фото 1

На Київщині мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер південно-східний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 9-14 тепла вночі та 22-27° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 12-14° тепла вночі та близько 25° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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