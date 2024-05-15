Китай тестує гігантський радіотелескоп для спостережень за сонячним вітром

Китай збудував гігантський телескоп для моніторингу космічної погоди

Китайські фахівці завершили будівництво гігантського радіотелескопа для спостережень за потоком заряджених частинок, що виходять від Сонця. Про це пише Xinhua.

Як пише агентство, до цього часу прилад успішно пройшов технічні випробування. Він встановлений на території автономного району Внутрішня Монголія на півночі країни.

За допомогою телескопа китайські астрономи вестимуть щоденні спостереження за флуктуаціями радіосигналів від далеких джерел під впливом сонячного вітру. Очікується, що це дозволить своєчасно реагувати на зміни в магнітосфері та іоносфері, які негативно впливають на авіацію, аерокосмічні проекти, на сферу комунікацій, навігаційні прилади та роботу енергосистем.

Проект реалізовано під кураторством Національного центру космічних досліджень Академії наук Китаю. «Моніторинг міжпланетної сцинтиляції (короткочасний спалах світла (~10–4-10–9 с), що виникає під час проходження окремої зарядженої частинки крізь деякі речовини – «Главком») може бути корисним для реконструкції тривимірної структури великомасштабного сонячного вітру. Це допомагає виявити кореляцію між діяльністю сонячних вивержень і змінами геокосмічного середовища», – сказав дослідник з Національного університету Центр космічних наук (NSSC) Китайської академії наук Янь Іхуа.

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