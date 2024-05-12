Тепло і без опадів: прогноз погоди на 12 травня

Сьогодні буде мінливо хмарно, без опадів

Невеликий дощ піде лише подекуди в північних областях

Неділя 12 травня у більшості областей України пройде без опадів. Температура вдень сягне 15-20° тепла. Про це повідомив Укргідрометцентр.

У неділю в Україні очікується мінлива хмарність. Опадів сьогодні не буде, лише у північних областях вдень місцями піде невеликий дощ.

Подме північний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі у південній частині та на Закарпатті триматиметься на рівні 7-12°, на решті території – 1-6° тепла (у північних, Полтавській та Харківській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°). Удень прогріється до 15-20° тепла, у північних та більшості центральних областей очікується 9-14°. На високогір'ї Карпат уночі буде близько 0°, вдень – 7-12° тепла.

У неділю 12 травня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність мапа: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні теж спостерігатиметься мінлива хмарність. Ніч пройде без опадів, а вдень місцями очікується невеликий дощ. У столиці – без опадів.

Вітер подме північний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі триматиметься на рівні 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень підніметься до 9-14° тепла. У Києві вночі буде 4-6° тепла, вдень – 11-13°.