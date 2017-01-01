Ніцой розказала, кого їй вдалося українізувати за 2017 рік
- Сьогодні, 12:23
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На рахунку у дитячої письменниці — широко відомі гіпермаркети і кінотеатри
Дитяча письменниця, педагог та громадська діячка Лариса Ніцой розповіла в інтерв’ю «Главкому», яких результатів їй вдалося досягнути останнім часом у боротьбі за популяризацію української мови.
За словами активістки, установ, які вдалося «перевести» на українську мову, багато.
«На українську мову перейшли провайдер Bilink, «Розетка», «Епіцентр», «Космо», магазин «Цитрус» пообіцяв до нового року перейти на українську мову. Зараз ще воюємо з кінотеатром «Космополіт»», — зазначила Ніцой.
Діячка додає, що «не може» приписувати ці перемоги тільки собі.
«У своїх дописах закликаю людей писати листи, звертатися щодо обслуговування державною мовою — і вони пишуть. Прошу і подякувати за позитивні зміни — бачу, дякують», — пояснює Ніцой.
Повну версію інтерв’ю читайте тут: Лариса Ніцой: Навколо мого будинку всі магазини перейшли на українську.