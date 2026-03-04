Яке релігійне свято відзначається 5 березня 2026: традиції та молитва

Релігійні свята 5 березня: День пам’яті святого мученика Конона Ісаврійського

5 березня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Конона Ісаврійського. Це свято присвячене життю та подвигу святого, який поєднав у собі чистоту родинного життя з непохитною вірністю Господу та даром творення чудес.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 5 березня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Конона Ісаврійського

5 березня церква згадує святого Конона, який жив у III столітті. Він народився в селищі Віданія (Ісаврія) і був навернутий до християнства самим Архистратигом Михаїлом, який супроводжував його протягом усього життя. За наполяганням батьків Конон одружився, проте зумів переконати свою дружину Ганну жити з ним у чистоті як брат і сестра.

Святий Конон володів надзвичайною духовною силою: він приборкував нечистих духів і навертав до Бога тисячі язичників. Під час гонінь при імператорі Деції його піддали жорстоким катуванням – у ноги святому вбили залізні цвяхи та гнали його перед колісницею. Проте віряни Ісаврії відбили свого заступника у мучителів. Через два роки після страждань святий Конон мирно відійшов до Господа. У народі його шанують як покровителя городництва, оскільки за переказами він дбав про плодючість землі та порядок у господарстві.

Молитва дня

О, святий мученику Кононе, вірний воїне Христовий та заступнику наш! Ти, що чистоту життя зберіг і муки за істину витерпів, поглянь на нас, що до твого заступництва вдаються. Просимо тебе: виблагай у Господа щедрі плоди для землі нашої та мир для осель наших. Зміцни нас у вірі, допоможи подолати всі напасті ворожі та навчи нас у лагідності й чистоті служити Богу. Нехай твоїми молитвами серця наші наповняться весняною радістю та надією. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі цей день отримав назву «Конон Городник». Це був день для початку садово-городніх робіт. Існували такі прикмети:

Яка погода на Конона – таким буде і все літо.

Навіть якщо земля ще мерзла, варто символічно її розпушити – це принесе багатий врожай овочів.

Якщо цього дня ясно і сонячно – влітку не буде граду, який міг би побити посіви.

Побачити перших метеликів чи мух – до швидкого та стабільного тепла.

Цей день вважався вдалим для домашнього прибирання та догляду за насінням. Вірили, що святий Конон допомагає тим, хто не боїться важкої праці на землі.