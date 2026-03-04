Головна Країна Суспільство
Україна втрачає деякі види птахів: орнітологи назвали головні причини

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Україна втрачає деякі види птахів: орнітологи назвали головні причини
Горлиця звичайна – вид птахів, популяція якого в Україні останніми роками поступово скорочується
Через війну, аграрну хімію та зміну клімату деякі види стрімко зникають

В Україні скорочується чисельність низки видів птахів, особливо тих, що мешкають у відкритих ландшафтах: полях, луках та степах. Про це розповіла наукова співробітниця Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України, орнітологиня Наталія Атамась, повідомляє «Главком».

За її словами, однією з причин зменшення популяцій є зміна природних середовищ. Люди вирубують ліси, розорюють луки, переходять до інтенсивного сільського господарства та активно використовують хімічні речовини. «Є низка факторів. Ми змінює оселища птахів – вирубуємо ліси, розорюємо луки, переходимо до інтенсивного ведення сільського господарства, вносимо у ґрунт багато хімічних речовин. Це все знижує популяцію пернатих, особливо у відкритих ландшафтах. Тобто це в основному види з Червоної книги. В Україні часто це птахи, які живуть на окупованих територіях або у зоні бойових дій», – пояснила вона.

За словами орнітологині, на ситуацію також впливають легальне і нелегальне полювання, а також зміна клімату. Наразі в Україні скорочується популяція звичайної горлиці. Водночас деякі види демонструють зростання. Зокрема, збільшується чисельність бджолоїдки, яка поступово просувається на північ. Також у Європі зростає кількість лебедів і орлана-білохвоста.

Окрема проблема – види, пов’язані з водно-болотними територіями. «Але з видами, що пов'язані з вологими біотопами, все погано. Наприклад, з бекасом (інша назва баранець звичайний, – «Главком»). В Україні він ще трапляється, а от в Європі ситуація з ним все гірше і гірше. І таких видів багато, про декого ми знаємо, але дані обмежені в своїх дослідженнях, особливо під час війни», – зазначила Атамась.

За її словами, складною є ситуація і з червонокнижними видами. «З тими, що в степах, все погано. Лісові птахи, зокрема європейська популяція тетерука перебуває в не дуже доброму стані, принаймні та частина, яка знаходиться на півдні», – пояснила орнітологиня.

Вона додала, що у деяких регіонах Європи популяція цього виду настільки фрагментована, що не здатна самостійно підтримувати чисельність. «Наші Карпати, можливо, є порятунком у цій ситуації, але для цього нам їх треба зберегти», – наголосила науковиця.

Війна також суттєво впливає на птахів. Через бойові дії, пожежі та забруднення руйнуються природні біотопи, а частина важливих природоохоронних територій опинилася під окупацією. Зокрема, Україна втратила доступ до значної частини степових ландшафтів на півдні та узбережжя, які були ключовими місцями проживання рідкісних видів. Деякі птахи можуть змінювати місця проживання, якщо умови стають несприятливими. «Наприклад, червонокнижна качка огар у нас гніздувалася у кількох місцях, зокрема у Криму. Півострів ми поки втратили. Сподіваємося, що ці птахи перемістилися, бо цей вид здатний пристосовуватись», – сказала Атамась.

Подібна ситуація, за її словами, може бути і з іншими видами, які раніше мешкали на території заповідника Асканія-Нова. Водночас деякі птахи мають дуже обмежені місця проживання, тому їхнє майбутнє залежить від збереження конкретних територій.

До слова, у Кракові розпочали пілотний проєкт контролю народжуваності голубів. Тепер у спеціальні годівниці щодня додаватимуть препарат із протизаплідною дією.

Україна втрачає деякі види птахів: орнітологи назвали головні причини
Україна втрачає деякі види птахів: орнітологи назвали головні причини
