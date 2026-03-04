Що буде із водопостачанням на Донбасі? Ексзаступник міністра довкілля назвав три проблеми

Михайло Хорєв: «Уся інфраструктура знаходиться в зруйнованому стані»

Україна не зможе відновити водопостачання на Донбасі, поки РФ веде бойові дії. Ба більше, цю систему навіть після завершення війни буде легше будувати з нуля, аніж відновлювати, оскільки росіяни зруйнували та занедбали фактично всю водну інфраструктуру. Про це заявив ексзаступник міністра екології Михайло Хорєв на пресбрифінгу «Дорожча за золото: вода як стратегічний ресурс України на шляху до ЄС», передає кореспондентка «Главкома».

Михайло Хорєв припустив, що системи водопостачання на Донеччині можна відновити, але не повністю. Річ у тім, що відновлювати майже нічого. Ексзаступник міністра довкілля також назвав три проблеми, через які буде складно відновити систему водопостачання на Донбасі.

«Відновити, мабуть, можна все. Але, по-перше, треба припинити бойові дії. Поки не будуть припинені бойові дії, відновити повністю роботу цієї системи нереально. Також, думаю, що там не стільки її відновлювати, скільки простіше побудувати її з нуля. Тому що відновлювати там уже фактично немає що. Ті старі конструкції, особливо трубопровід, які вже декілька років знаходяться без води, не функціонують, їх неможливо допустити вже в роботу», – розповів Михайло Хорєв.

За словами Михайла Хорєва, уся водна інфраструктура на Донбасі зруйнована, водночас саме від цього залежить водопостачання в будинках. Це одна з причин, чому Україні буде легше побудувати нову систему водопостачання на Донбасі, аніж її відновлювати.

«Уся інфраструктура знаходиться в зруйнованому стані (на окупованій території Донеччини – «Главком»). Там, де велися активні бойові дії, де проходили дуже часто основні інфраструктури, трубопроводи, канали – те, що належало КП «Вода Донбасу» – у результаті вся інфраструктура зруйнована. Тобто навіть наявність води в річці Сіверський Донець, навіть подача води з Дніпра, що можна було б умовно зробити, не дає можливість подати воду в крани», – пояснив експерт.

Михайло Хорєв додав, що друга проблема відновлення водопостачання на окупованій території Донеччині, це зруйновані системи водостоків: «Друга проблема – це відсутність регулюючих ємностей, тобто водостоків, що здійснюють регуляцію. Там зруйновані гідротехнічні споруди, відповідно, теж неможливо подати воду».

Ще одна причина, що стає на заваді відновленню водопостачання на Донбасі – це проблема з басейном Сіверського Дінця. «Третій фактор – це ситуація загалом по Україні, у тому числі в басейні Сіверського Дінця, яка спостерігається вже багато років. Це низька водність. Це призводить до недостатньої кількості води в річках та самих ґрунтових вод», – зауважив Михайло Хорєв.

Як стверджує Михайло Хорєв, росіяни використали всі запаси регіональних водосховищ на Донеччині, а через недостатню кількість опадів, вони не наповнюються. До того ж шахти на окупованих територіях припинили свою роботу. Тому й не відбувається відкачування шахтних вод, через що вони підтоплюються. Михайло Хорєв пояснив, що саме таким чином росіяни знищують водні ресурси на Донеччині.

До слова, в окупованих Донецьку, Макіївці та Маріуполі спостерігається критична ситуація з водопостачанням. За словами місцевих джерел, російські обіцянки щодо відновлення водогонів є нереалістичними, а причини катастрофи лежать у руйнуванні інфраструктури та екологічних наслідках окупації.

