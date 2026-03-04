Головна Країна Суспільство
Що буде із водопостачанням на Донбасі? Ексзаступник міністра довкілля назвав три проблеми

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Що буде із водопостачанням на Донбасі? Ексзаступник міністра довкілля назвав три проблеми
Експерт Михайло Хорєв (на фото справа у червоному худі) пояснив, чи можливо відновити водопостачання на Донеччині
https://glavcom.ua/

Михайло Хорєв: «Уся інфраструктура знаходиться в зруйнованому стані»

Україна не зможе відновити водопостачання на Донбасі, поки РФ веде бойові дії. Ба більше, цю систему навіть після завершення війни буде легше будувати з нуля, аніж відновлювати, оскільки росіяни зруйнували та занедбали фактично всю водну інфраструктуру. Про це заявив ексзаступник міністра екології Михайло Хорєв на пресбрифінгу «Дорожча за золото: вода як стратегічний ресурс України на шляху до ЄС», передає кореспондентка «Главкома».

Михайло Хорєв припустив, що системи водопостачання на Донеччині можна відновити, але не повністю. Річ у тім, що відновлювати майже нічого. Ексзаступник міністра довкілля також назвав три проблеми, через які буде складно відновити систему водопостачання на Донбасі.

«Відновити, мабуть, можна все. Але, по-перше, треба припинити бойові дії. Поки не будуть припинені бойові дії, відновити повністю роботу цієї системи нереально. Також, думаю, що там не стільки її відновлювати, скільки простіше побудувати її з нуля. Тому що відновлювати там уже фактично немає що. Ті старі конструкції, особливо трубопровід, які вже декілька років знаходяться без води, не функціонують, їх неможливо допустити вже в роботу», – розповів Михайло Хорєв.

За словами Михайла Хорєва, уся водна інфраструктура на Донбасі зруйнована, водночас саме від цього залежить водопостачання в будинках. Це одна з причин, чому Україні буде легше побудувати нову систему водопостачання на Донбасі, аніж її відновлювати.

«Уся інфраструктура знаходиться в зруйнованому стані (на окупованій території Донеччини – «Главком»). Там, де велися активні бойові дії, де проходили дуже часто основні інфраструктури, трубопроводи, канали – те, що належало КП «Вода Донбасу» – у результаті вся інфраструктура зруйнована. Тобто навіть наявність води в річці Сіверський Донець, навіть подача води з Дніпра, що можна було б умовно зробити, не дає можливість подати воду в крани», – пояснив експерт.

Михайло Хорєв додав, що друга проблема відновлення водопостачання на окупованій території Донеччині, це зруйновані системи водостоків: «Друга проблема – це відсутність регулюючих ємностей, тобто водостоків, що здійснюють регуляцію. Там зруйновані гідротехнічні споруди, відповідно, теж неможливо подати воду».

Ще одна причина, що стає на заваді відновленню водопостачання на Донбасі – це проблема з басейном Сіверського Дінця. «Третій фактор – це ситуація загалом по Україні, у тому числі в басейні Сіверського Дінця, яка спостерігається вже багато років. Це низька водність. Це призводить до недостатньої кількості води в річках та самих ґрунтових вод», – зауважив Михайло Хорєв.

Як стверджує Михайло Хорєв, росіяни використали всі запаси регіональних водосховищ на Донеччині, а через недостатню кількість опадів, вони не наповнюються. До того ж шахти на окупованих територіях припинили свою роботу. Тому й не відбувається відкачування шахтних вод, через що вони підтоплюються. Михайло Хорєв пояснив, що саме таким чином росіяни знищують водні ресурси на Донеччині.

До слова, в окупованих Донецьку, Макіївці та Маріуполі спостерігається критична ситуація з водопостачанням. За словами місцевих джерел, російські обіцянки щодо відновлення водогонів є нереалістичними, а причини катастрофи лежать у руйнуванні інфраструктури та екологічних наслідках окупації. 

Нагадаємо, як в інтерв’ю «Главкому» ексзаступник міністра екології Михайло Хорєв розповів про найбільш вірогідний сценарій розвитку подій та наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС.

Що буде із водопостачанням на Донбасі? Ексзаступник міністра довкілля назвав три проблеми
Що буде із водопостачанням на Донбасі? Ексзаступник міністра довкілля назвав три проблеми
Україна втрачає деякі види птахів: орнітологи назвали головні причини
Україна втрачає деякі види птахів: орнітологи назвали головні причини
Водій Єрмака раніше працював на Медведчука – розслідування
Водій Єрмака раніше працював на Медведчука – розслідування
Івасюку сьогодні виповнилося б 77 років. Яким був основоположник сучасної української естради
Івасюку сьогодні виповнилося б 77 років. Яким був основоположник сучасної української естради
«Укрзалізниця» попередила про затримки поїздів
«Укрзалізниця» попередила про затримки поїздів
Поліг під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Степана Сапсу
Поліг під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Степана Сапсу

