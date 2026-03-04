Водій Єрмака працював на Медведчука – розслідування

За даними журналістів, рідний брат Медведчука у 2015 році видавав В’ячеславу Абрамову довіреність на користування автівкою Porsche Cayenne

У 2015-2016 роках Абрамов був штатним працівником ТОВ «Керамбуд»

Водій колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака В’ячеслав Абрамов раніше працював на підприємстві, яке пов’язують із родинами обвинуваченого в державній зраді Віктора Медведчука та його соратника Тараса Козака. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування «Слідства.Інфо».

Як стало відомо розслідувачам, у 2015-2016 роках Абрамов був штатним працівником ТОВ «Керамбуд» (завод Медведчука-Козака, нині підприємство арештоване).

Крім того, за даними двох джерел видання, у 2015 році рідний брат Віктора Медведчука Сергій нібито оформив на Абрамова довіреність на користування автомобілем Porsche Cayenne.

Журналісти поспілкувалися з водієм Андрія Єрмака. Під час розмови він підтвердив факт роботи в «Керамбуді» та зазначив, що особисто бачив Сергія Медведчука, однак запевнив, що не підтримує з ним жодних контактів.

Відповідаючи на запитання про те, як отримав роботу в Андрія Єрмака, Абрамов сказав: «Я не пам’ятаю, хтось мені пропонував там… Я тоді без роботи був. Чи хтось запропонував зі знайомих, чи хтось щось запропонував, чи через інтернет глянув, я не пам’ятаю».

Як повідомляв «Главком», 28 листопада 2025 року Андрія Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу президента на тлі «Міндічгейту». За кілька годин після звільнення з посади очільника Офісу президента Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Колишній посадовець стверджував, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

Крім того, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.

До слова, при Національній асоціації адвокатів України розпочали роботу чотири нові постійно діючі колегіальні дорадчі органи, один із яких очолив колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Відповідні рішення ухвалила Національна асоціація адвокатів України окремими розпорядженнями її голови Лідії Ізовітової.

Зауважимо, що колишній очільник Офісу президента не працював адвокатом з 20 лютого 2020 року. До того адвокатська практика Андрія Єрмака тривала майже 25 років.