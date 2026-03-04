Головна Країна Суспільство
Водій Єрмака працював на Медведчука – розслідування

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
За даними журналістів, рідний брат Медведчука у 2015 році видавав В’ячеславу Абрамову довіреність на користування автівкою Porsche Cayenne
фото: УП

У 2015-2016 роках Абрамов був штатним працівником ТОВ «Керамбуд»

Водій колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака В’ячеслав Абрамов раніше працював на підприємстві, яке пов’язують із родинами обвинуваченого в державній зраді Віктора Медведчука та його соратника Тараса Козака. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування «Слідства.Інфо».

Як стало відомо розслідувачам, у 2015-2016 роках Абрамов був штатним працівником ТОВ «Керамбуд» (завод Медведчука-Козака, нині підприємство арештоване).

Крім того, за даними двох джерел видання, у 2015 році рідний брат Віктора Медведчука Сергій нібито оформив на Абрамова довіреність на користування автомобілем Porsche Cayenne.

Журналісти поспілкувалися з водієм Андрія Єрмака. Під час розмови він підтвердив факт роботи в «Керамбуді» та зазначив, що особисто бачив Сергія Медведчука, однак запевнив, що не підтримує з ним жодних контактів.

Відповідаючи на запитання про те, як отримав роботу в Андрія Єрмака, Абрамов сказав: «Я не пам’ятаю, хтось мені пропонував там… Я тоді без роботи був. Чи хтось запропонував зі знайомих, чи хтось щось запропонував, чи через інтернет глянув, я не пам’ятаю».

Як повідомляв «Главком», 28 листопада 2025 року Андрія Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу президента на тлі «Міндічгейту». За кілька годин після звільнення з посади очільника Офісу президента Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Колишній посадовець стверджував, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

Крім того, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.

До слова, при Національній асоціації адвокатів України розпочали роботу чотири нові постійно діючі колегіальні дорадчі органи, один із яких очолив колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Відповідні рішення ухвалила Національна асоціація адвокатів України окремими розпорядженнями її голови Лідії Ізовітової.

Зауважимо, що колишній очільник Офісу президента не працював адвокатом з 20 лютого 2020 року. До того адвокатська практика Андрія Єрмака тривала майже 25 років.

Слідство встановило, що екснардеп очолив організовану групу, яка фактично викрала у держави частину магістрального нафтопродуктопроводу
Привласнення нафтопроводу, відмивання €29,9 млн. Справу Медведчука передано до суду
Вчора, 11:30
Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак очолив комітет адвокатури з євроінтеграції
Андрій Єрмак отримав нову посаду
Вчора, 10:08
Зловмисник намагався втекти, проте потерпілий спільно з диспетчером зупинили його та викликали поліцію
У Білій Церкві чоловік пограбував водія маршрутки
2 березня, 13:19
Військовий визнав свою вину в купівлі фейкового посвідчення водія
У Львові суд виніс вирок військовому, який купив підроблене посвідчення водія
11 лютого, 17:26
У САП прокоментували чутки про підозру Єрмаку
Чи буде підозра Єрмаку? Керівник САП дав відповідь
10 лютого, 18:00
Українці у Литві попросили складати іспити з водіння рідною мовою
Литва повідомила гарну новину українським біженцям, які хочуть отримати посвідчення водія
9 лютого, 14:14
Журі федерального суду в Фініксі дійшло висновку, що водій діяв як агент Uber, а отже компанія несе відповідальність за його дії
Uber виплатить $8,5 млн через сексуальне насильство з боку водія
7 лютого, 13:12
Чим зараз займається Єрмак? Оприлюднено щоденний графік
Чим зараз займається Єрмак? Оприлюднено щоденний графік
6 лютого, 13:07
Громадянин вже вдруге позбавлений права керування транспортними засобами до 2030 року
Чоловік купив фальшиві права й поскаржився у МВС, що їх немає в «Дії»
6 лютого, 13:00

Україна втрачає деякі види птахів: орнітологи назвали головні причини
Україна втрачає деякі види птахів: орнітологи назвали головні причини
Івасюку сьогодні виповнилося б 77 років. Яким був основоположник сучасної української естради
Івасюку сьогодні виповнилося б 77 років. Яким був основоположник сучасної української естради
«Укрзалізниця» попередила про затримки поїздів
«Укрзалізниця» попередила про затримки поїздів
Поліг під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Степана Сапсу
Поліг під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Степана Сапсу
До +15° на заході і мокрий сніг на сході: прогноз погоди на 4 березня 2026
До +15° на заході і мокрий сніг на сході: прогноз погоди на 4 березня 2026

Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
2 березня, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
2 березня, 16:37

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
