«Прилетіла граната в спину». Українці розкритикували День письменника, який ініціювала відома мовознавиця

Мовознавиця заявила, що День письменника в Україні святкують уже 15 рік

В Україні 3 березня відзначають День письменника. Це свято започаткувала українська мовознавиця, активістка та письменниця Лариса Ніцой. Однак цьогоріч Лариса Ніцой зіткнулася із тим, що цього свята хочуть позбутися через те, що його нібито впровадили росіяни. Письменниця висловилася про це у своєму блозі та пояснила мету Дня письменника. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Лариси Ніцой.

За словами Лариси Ніцой, День письменника в Україні був ініційований нею із метою популяризації української літератури, книжок тощо.

«Учора мені прилетіла граната в спину. Ні, не бойова. Але не менш дієва. Гуманітарна. Від своїх. Отож, шановне товариство. День письменника 3 березня в Україні запровадила я, українська письменниця, націоналістка, Лариса Ніцой. Свято в Україні прижилося і відзначається письменниками й читачами та згадується в ЗМІ вже 15 років поспіль!» – написала мовознавиця.

За словами письменниці, їй «прилетіла в спину граната від своїх». Лариса Ніцой розповіла, що День письменника хочуть «деколонізовувати», такі настрої пояснюються тим, що це свято нібито запровадила Росія. Водночас Лариса Ніцой нагадала, що це вона неофіційно його започаткувала.

Лариса Ніцой впровадила День письменника в Україні фото: скриншот Лариса Ніцой/Facebook

«А коли хтось опонує і каже, та наче ж не московити, а чули щось про Лондонський ПЕН-клуб – то у відповідь починаються плескання в долоньки з пританцьовуваннями, мовляв, немає таких документів, які підтверджують рішення ПЕН-клубу. Отже, цього свята немає. Та як же немає, ми вже 15 років його в Україні святкуємо. Чому вам постійно потрібні якісь закордонні підтвердження? Своє свято ми можемо мати?» – питає мовознавиця.

Лариса Ніцой пояснює, що вона джерело походження Дня письменника та саме вона його впровадила і відтоді його святкують в Україні 15 років. Президент Володимир Зеленський офіційно не підтверджував це свято, але його неофіційно святкують в Україні.

Звідки в мережі з’явилися статті про нібито історію походження цього свята письменниця не знає. «В Україні ініціювала я. Когось завидки взяли, чи що? Я не розумію», – додала Ніцой.

Реакція українців на День письменника

Як стверджують деякі користувачі під дописом Лариси Ніцой, 3 березня не існує Дня письменника. Також користувачі порадили не вигадувати подібних свят.

Українці вважають, що Дня письменника в Україні не існує фото: скриншот Лариса Ніцой/Facebook

«Не існує жодного джерела того, що PEN International 3 березня 1986 року встановив як «World / International Writers' Day».

«Нема такого свята. І вигадувати його не слід».

До слова, в Україні хочуть замінити традиційне міжнародне свято 8 березня на День української жінки. Таку пропозицію оприлюднили депутати у постанові №15052. Як йдеться у пояснювальній записці до запропонованого Радою законопроєкту, 8 березня встановив московський режим.