5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 5 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

5 березня у світі відзначають Всесвітній день енергоефективності. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Конона Ісаврійського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 5 березня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день енергоефективності

5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Мета цього свята полягає в тому, щоб поінформувати населення Землі про важливість заощадження енергії, а також навчити комерційних споживачів та домогосподарства раціональніше використовувати енергоносії.

З кожним роком проблеми, пов’язані з використанням енергії набувають більшої актуальності. Перш за все, вони стосуються такого питання, як економія фінансових засобів, що є важливим для кожного користувача. Раціональне використання енергоресурсів знижує навантаження на електромережі, а отже, сприяє збереженню довкілля, дозволяючи нам передати нащадкам землю, придатну для проживання.

Всесвітній день книги

5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Всесвітній день книги - глобальне свято читання та літератури. Хоча міжнародний Всесвітній день книги відзначається 23 квітня, деякі країни обрали інші дати для святкування цієї події. Наприклад, Великобританія та Ірландія та деякі інші країни святкують Всесвітній день книги в перший четвер березня, щоб уникнути зіткнення з Великодніми святами та іншими подіями. Незалежно від дати, суть святкування залишається незмінною: об’єднати людей спільною любов’ю до читання.

Всесвітній день книги – це важлива подія, яку відзначають у всьому світі, щоб вшанувати книги, авторів і радість читання, цей день підкреслює важливість літератури в нашому житті, сприяючи підвищенню грамотності та доступу до літератури для всіх, особливо для дітей та молоді.

Протягом року велика кількість подій та свят повʼязаних з книгами та читанням. Хай свято книги буде щодня! Не можна переоцінити роль читання та книг у житті кожної людини та людства в цілому.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Конона Ісаврійського

5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

5 березня православна церква вшановує пам'ять святого Конона, який жив у III столітті. Він народився в Ісаврії та з ранніх років присвятив себе служінню Богу. Конон був відомий тим, що навіть після одруження переконав дружину зберігати дно цноту, і вони жили як брат і сестра, проповідуючи християнство.

За переказами, святий мав владу над нечистими духами, яких він змушував працювати на городі та виконувати важку працю. Під час гонінь християн він витримав важкі тортури: йому вбили в ноги залізні цвяхи і гнали перед колісницею, поки він не впав від виснаження. В народі Конона шанують як покровителя городництва та захисника від домашніх негараздів.

Народні вірування та прикмети

Цей день у народному календарі називають «Кононом Городником». Існувала «потужна» традиція саме 5 березня починати перші роботи на землі:

  • Навіть якщо лежить сніг, варто символічно перекопати хоча б невелику ділянку городу – тоді врожай буде багатим.
  • Якщо на Конона ясна погода – літо буде теплим і без великого граду.
  • З'явилися перші мухи – весна буде теплою і без повернення заморозків.
  • Побачити пролісок у лісі – до щастя в родині на весь рік.

Історичні події

  • 1616 – книга Миколая Коперника «Про обертання небесних сфер» отримала своє місце в Індексі заборонених книг.
  • 1770 – «Бостонська бійня»: розстріл англійськими солдатами натовпу мешканців під час заворушень у Бостоні (убито 5 осіб).
  • 1792 – революційний уряд Франції закрив університет Сорбонна і всі теологічні факультети в країні.
  • 1824 – почалась перша англо-бірманська війна.
  • 1836 – Семюель Кольт представляє промисловий зразок револьвера (калібр 0,34).
  • 1842 – підрозділ мексиканської армії чисельністю близько 500 вояків окуповує Техас, а потім швидко повертається до Ріо Гранде.
  • 1861 – оголошений маніфест Олександра II про скасування кріпацтва в Росії.
  • 1868 – у Великій Британії запатентований степлер.
  • 1904 – Нікола Тесла описує процес формування кульової блискавки.
  • 1907 – друга Рада відкривається у Санкт-Петербурзі, російські військові розганяють мирну демонстрацію чисельністю близько 40 тис. осіб.
  • 1912 – італійська армія вперше використовує авіацію з військовою метою: здійснена повітряна розвідка позицій за Турецькою лінією.
  • 1933 – Велика Депресія: Президент США Франклін Рузвельт оголошує «банківський вихідний», що зачинив усі банки США, та заморозив усі фінансові операції.
  • 1940 – Політбюро ЦК ВКП(б) офіційно ухвалило рішення про застосування найвищої міри покарання щодо польських військовополонених. Більш як 20 тисяч людей одномоментно засуджені до розстрілу (Катинська трагедія).
  • 1946 – Вінстон Черчилль вжив словосполучення «Залізна Завіса» у своїй промові в Фултоні; почалась Холодна війна.
  • 1970 – набрав чинності Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.
  • 1979 – космічний апарат «Вояджер-1» досягнув найтіснішого зближення з Юпітером.
  • 1982 – Венера 14, радянський супутник прибув на планету Венера.
  • 1995 – запрацював вебсервіс IRC, який діє й досьогодні.
  • 1998 – NASA заявляє, що супутник Clementine на орбіті Місяця виявив достатні поклади води для забезпечення людської колонії на Місяці.
  • 2000 – британські науковці вперше у світі провели успішну операцію з клонування свиней.

Іменини

День ангела святкують: Марко, Федір, Костянтин, Максим, Іраїда, Конон.

Теги: свята релігія традиції свято календар

