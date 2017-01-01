Ніцой розповіла, як скандал з російськомовною касиркою добре вплинув на суспільство

Публікацію скандального відео активістка порівнює із сеансом психотерапі

Скандальне відео із російськомовною касиркою в магазині, на думку Лариси Ніцой, стало переломним моментом: раніше на теми мовного питання говорити було незручно, соромно, але тепер суспільство почало обговорювати проблему дискримінації україномовних громадян. Про це дитяча письменниця, педагог та громадська діячка розповіла в інтерв’ю



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Фото: Станіслав Груздєв Лариса Ніцой

Публікацію скандального відео активістка порівнює із сеансом психотерапі

Скандальне відео із російськомовною касиркою в магазині, на думку Лариси Ніцой, стало переломним моментом: раніше на теми мовного питання говорити було незручно, соромно, але тепер суспільство почало обговорювати проблему дискримінації україномовних громадян. Про це дитяча письменниця, педагог та громадська діячка розповіла в інтерв’ю «Главкому».

«До цього я вимагала, щоб малюнки рибок в «Охматдиті» підписали українською мовою, оскільки це національна лікарня – то чому ці рибки підписані іноземною? — говорить Ніцой. — Це, звісно, піднімало збурення у суспільстві, але невелике. А от допис про касирку… Я вагалася: публікувати його чи ні. Чому? Як правило, у соцмережах ми публікуємо свої досягнення: хвалимося успіхами, грамотами, місцями, де побували, машинами тощо. А тут раптом ти виставляєш допис про те, як сів у калюжу».

За словами Ніцой, публікація допису стала таким собі сеансом психотерапії.

«Як у голівудських фільмах, коли всі сідають у кружечок і починають заявляти «я-алкоголік» і розповідають про свою проблему. У психології є момент, що людина починає шлях до одужання з визнання наявності проблеми. Я своїм дописом визнала, що проблема є: мене довели до нервів такою ситуацією. І таке враження, що народ видихнув: «нарешті хтось про це написав! Так і мене ж теж дискримінують». Почалася хвиля оцих виплесків в Україні. Українці почали піднімати голову, і це найголовніше досягнення», — резюмувала Ніцой.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Лариса Ніцой: Навколо мого будинку всі магазини перейшли на українську.