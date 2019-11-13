  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    «Ніж за спиною»: як Дубинский спілкується з колегами

    • Розсилка
    <p>Народний депутат від &laquo;Слуги народу&raquo; Олександр Дубінський та його родина володіють 24 квартирами та 17 автомобілями</p> - «Ніж за спиною»: як Дубинский спілкується з колегами

    Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський та його родина володіють 24 квартирами та 17 автомобілями

    Фото: Слава Груздєв

    «Слуга народу» прийшов на засідання парламенту у футболці з зображенням ножа

    Депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Дубинський сьогодні, 13 листопада, прийшов на засідання парламенту у чорній футболці, де на спині зображена рука з великим ножем.

    1_76

    Як повідомлялося, журналісти знайшли у родини нардепа Дубінського 24 квартири та 17 автомобілів.

    Після журналістського розслідування «Слуга народу» Олександр Дубінський прийшов у Раду у футболці з написом «Мама любить швидкість».

    Як відомо, раніше народний депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський запропонував перейменувати партію в «Слугу МВФ».

    У відповідь голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запропонував Дубінському продати свої авто і дати державі позику замість Міжнародного валютного фонду.

    До відома, у Раді сьогодні «земельний день». Парламент планував у першому читанні роглянути законопроєкти про обіг землі.

    Акції протесту під Радою продовжуються: поліція працює у посиленому режимі (фото)

     Аграрії під Радою підклали свиню нардепам (фото).

    Верховна Рада депутат аграрії поліція парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ