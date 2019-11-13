«Ніж за спиною»: як Дубинский спілкується з колегами
Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський та його родина володіють 24 квартирами та 17 автомобілями
«Слуга народу» прийшов на засідання парламенту у футболці з зображенням ножа
Депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Дубинський сьогодні, 13 листопада, прийшов на засідання парламенту у чорній футболці, де на спині зображена рука з великим ножем.
Як повідомлялося, журналісти знайшли у родини нардепа Дубінського 24 квартири та 17 автомобілів.
Після журналістського розслідування «Слуга народу» Олександр Дубінський прийшов у Раду у футболці з написом «Мама любить швидкість».
Як відомо, раніше народний депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський запропонував перейменувати партію в «Слугу МВФ».
У відповідь голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запропонував Дубінському продати свої авто і дати державі позику замість Міжнародного валютного фонду.
До відома, у Раді сьогодні «земельний день». Парламент планував у першому читанні роглянути законопроєкти про обіг землі.
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