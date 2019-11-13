«Ніж за спиною»: як Дубинский спілкується з колегами



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Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський та його родина володіють 24 квартирами та 17 автомобілями Фото: Слава Груздєв

«Слуга народу» прийшов на засідання парламенту у футболці з зображенням ножа

Депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Дубинський сьогодні, 13 листопада, прийшов на засідання парламенту у чорній футболці, де на спині зображена рука з великим ножем.

Як повідомлялося, журналісти знайшли у родини нардепа Дубінського 24 квартири та 17 автомобілів.

Після журналістського розслідування «Слуга народу» Олександр Дубінський прийшов у Раду у футболці з написом «Мама любить швидкість».

Як відомо, раніше народний депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський запропонував перейменувати партію в «Слугу МВФ».

У відповідь голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запропонував Дубінському продати свої авто і дати державі позику замість Міжнародного валютного фонду.

До відома, у Раді сьогодні «земельний день». Парламент планував у першому читанні роглянути законопроєкти про обіг землі.

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