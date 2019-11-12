Акції протесту під Радою: поліція працює у посиленому режимі (фото)



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Правоохоронці забезпечують порядок під час проведення мітингів під парламентом Фото: Главком

Біля Верховної Ради проходять два мітинги

Сьогодні, 12 листопада, згідно із раніше поданими заявками біля Верховної Ради кілька політичних партій та громадських організацій проводять акції з масовою участю громадян.

Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів Головного управління Національної поліції у Києві та військовослужбовці Національної гвардії заступили на чергування у посиленому режимі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці закликають організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконані ними службових обов’язків.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», біля парламенту проходять два паралельних мітинги: за скасування мораторію на продаж землі і проти продажу землі. Зокрема, проти продажу землі виступають націоналісти.

Як повідомив «Главкому» один із правоохоронців, на мітинги біля Ради зібралося близько пів тисячі людей.

Нагадаємо, Рада перенесла розгляд законопроєкту про запуск ринку землі на 13 листопада.

Як повідомлялося, 11 листопада на Погоджувальній раді прем'єр Олексій Гончарук попросив депутатів прийняти чотири законопроєкти для запуску ринку землі.