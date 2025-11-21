«Нова пошта» анонсувала нові формати поштоматів: пластикові, модульні та навіть з кавою
Уразі успішного тестування нові поштомати почнуть встановлювати по всій Україні
Компанія «Нова пошта» анонсувала запуск тестування інноваційних моделей поштоматів, які мають зробити процес отримання посилок ще зручнішим для клієнтів у містах та селах. Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає «Главком».
Серед нових форматів:
- Пластиковий поштомат – легка конструкція, оптимальна для встановлення у приміщеннях.
- Пінопластовий конструктор – модульний поштомат із можливістю змінювати розмір комірок залежно від типу посилок.
- Кастомний дроп-бокс – оснащений сканером і принтером для зручної взаємодії.
- CONVENIQ (Конвінік) – багатофункціональна станція, яка об'єднує поштомат, кавовий автомат і холодильник Grab&Go.
У компанії зазначають, що в разі успішного тестування нові поштомати почнуть встановлювати по всій Україні.
До слова, «Нова пошта» заявила про зміни в деяких тарифах з 1 грудня 2025 року. Компанія повідомила про нові ціни та доплати для певних категорій доставки. Інші тарифи не зміняться в ціні.
Підвищення цін не торкнуться посилок до 2 кг. Зокрема й вартість переадресування, повернення, конверти для документів та пакети буде входити в суму доставки. Також не зміниться комісія від оголошеної цінності до 500 грн.
