Іванна Гончар
Іванна Гончар
«Нова пошта» анонсувала нові формати поштоматів: пластикові, модульні та навіть з кавою
Компанія «Нова пошта» анонсувала запуск тестування інноваційних моделей поштоматів
фото: Нова пошта

 Уразі успішного тестування нові поштомати почнуть встановлювати по всій Україні

Компанія «Нова пошта» анонсувала запуск тестування інноваційних моделей поштоматів, які мають зробити процес отримання посилок ще зручнішим для клієнтів у містах та селах. Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає «Главком».

Серед нових форматів:

  • Пластиковий поштомат – легка конструкція, оптимальна для встановлення у приміщеннях.
  • Пінопластовий конструктор – модульний поштомат із можливістю змінювати розмір комірок залежно від типу посилок.
  • Кастомний дроп-бокс – оснащений сканером і принтером для зручної взаємодії.
  • CONVENIQ (Конвінік) – багатофункціональна станція, яка об'єднує поштомат, кавовий автомат і холодильник Grab&Go.

У компанії зазначають, що в разі успішного тестування нові поштомати почнуть встановлювати по всій Україні.

До слова, «Нова пошта» заявила про зміни в деяких тарифах з 1 грудня 2025 року. Компанія повідомила про нові ціни та доплати для певних категорій доставки. Інші тарифи не зміняться в ціні. 

Підвищення цін не торкнуться посилок до 2 кг. Зокрема й вартість переадресування, повернення, конверти для документів та пакети буде входити в суму доставки. Також не зміниться комісія від оголошеної цінності до 500 грн.

