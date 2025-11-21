«Нова пошта» анонсувала нові формати поштоматів: пластикові, модульні та навіть з кавою

Уразі успішного тестування нові поштомати почнуть встановлювати по всій Україні

Компанія «Нова пошта» анонсувала запуск тестування інноваційних моделей поштоматів, які мають зробити процес отримання посилок ще зручнішим для клієнтів у містах та селах. Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає «Главком».

Серед нових форматів:

Пластиковий поштомат – легка конструкція, оптимальна для встановлення у приміщеннях.

Пінопластовий конструктор – модульний поштомат із можливістю змінювати розмір комірок залежно від типу посилок.

Кастомний дроп-бокс – оснащений сканером і принтером для зручної взаємодії.

CONVENIQ (Конвінік) – багатофункціональна станція, яка об'єднує поштомат, кавовий автомат і холодильник Grab&Go.

У компанії зазначають, що в разі успішного тестування нові поштомати почнуть встановлювати по всій Україні.

До слова, «Нова пошта» заявила про зміни в деяких тарифах з 1 грудня 2025 року. Компанія повідомила про нові ціни та доплати для певних категорій доставки. Інші тарифи не зміняться в ціні.

Підвищення цін не торкнуться посилок до 2 кг. Зокрема й вартість переадресування, повернення, конверти для документів та пакети буде входити в суму доставки. Також не зміниться комісія від оголошеної цінності до 500 грн.