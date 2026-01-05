Головна Країна Суспільство
Температура впаде до -21°C. Україну накриє різке похолодання

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Температура впаде до -21°C. Україну накриє різке похолодання
фото: Ірина Тетеріна, glavcom.ua

За даними сервісу моніторингу погоди Ventusky, у ніч на суботу, 10 січня, температура в Києві впаде до -21°C

За попередніми прогнозами, наприкінці цього тижня очікується істотне зниження температури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

«Тиждень передбачається синоптично неоднорідним, будемо щодня оглядати погоду. За попередніми прогнозами в кінці найближчого тижня ймовірне сильне похолодання. Але короткочасне», – йдеться у повідомленні.

За даними сервісу моніторингу погоди Ventusky, у ніч на суботу, 10 січня, температура в Києві впаде до -21°C. Водночас на сайті Meteofor йдеться, що у столиці буде -16°C.

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, в Україні хмарно, очікується сніг. У південних, вночі і в більшості центральних та східних областей, вдень і на південному заході країни сніг та дощ, на решті території без опадів. На дорогах (крім півдня) місцями ожеледиця.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зима. Очікується значне зниження температури, особливо у нічні години, та посилення опадів у вигляді снігу. Найхолоднішими стануть дні після Водохреща. 

