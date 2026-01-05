Зміна прізвища. Мін'юст розповів подружжям про нюанс, який не всі знають

Подружжя може змінити прізвище навіть через роки після одруження

Процедура передбачає подачу заяви до відповідних органів

Подружжя має право змінити прізвище після реєстрації шлюбу, навіть через роки спільного життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство юстиції України.

Збереження подружжям своїх прізвищ під час реєстрації шлюбу не позбавляє їх права змінити рішення згодом. Законодавство України дозволяє змінювати прізвище під час подружнього життя.

За попередньою інформацією, дружина і чоловік мають рівні права у виборі прізвища. Вони можуть змінити дошлюбне прізвище навіть через роки спільного життя.

Законодавство передбачає чітку та зрозумілу процедуру такої зміни без обмежень щодо строку перебування у шлюбі.

Для зміни прізвища подружжю потрібно подати заяву до відділу ДРАЦС, ЦНАПу або дипломатичного представництва чи консульської установи України.

Подружжя може обрати прізвище одного з них як спільне або приєднати до свого прізвища прізвище іншого з подружжя.

У разі бажання обох мати подвійне прізвище, за взаємною згодою визначається порядок його складення. Формування більше ніж двох прізвищ не допускається, якщо інше не передбачено звичаєм національної меншини.

