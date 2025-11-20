«Нова пошта» піднімає ціни з 1 грудня. Які послуги подорожчають

Компанія повідомила про нові ціни та доплати для певних категорій доставки

Ціни на деякі тарифи залишаться незмінними

«Нова пошта» заявила про зміни в деяких тарифах з 1 грудня 2025 року. Компанія повідомила про нові ціни та доплати для певних категорій доставки. Інші тарифи не зміняться в ціні. Про це пише «Главком» із посиланням на «Нова пошта».

Підвищення цін не торкнуться посилок до 2 кг. Зокрема й вартість переадресування, повернення, конверти для документів та пакети буде входити в суму доставки. Також не зміниться комісія від оголошеної цінності до 500 грн.

Однак дещо все ж таки змінилося, а саме ціни на доставку документів між відділеннями:

локально – 60 грн (було 65 грн, зменшення на 5 грн);

по Україні – 70 грн (було 65 грн, підвищення на 5 грн).

Для того, щоб забрати документи в поштоматі треба буде платити +10 грн. Також піднялися ціни на деякі послуги доставок посилок між відділеннями.

Локальні тарифи (по місту):

до 2 кг – 60 грн (без змін);

до 10 кг – 100 грн (було 90 грн);

до 30 кг – 160 грн (було 140 грн).

Доставка посилок по Україні:

до 2 кг – 80 грн (без змін);

до 10 кг – 120 грн (було 110 грн);

до 30 кг – 180 грн (було 160 грн).

Для посилок по Україні передбачено підняття вартості для отримання посилок в поштоматі +10 грн. Крім цього, оновлено умови для великих посилок. Для посилок понад 120 см або за відсутності коробки +100 грн. Та для палетів вартість перевезення між відділеннями підніметься на 50-250 грн.

Нова пошта підняла ціни на деякі тарифи фото: скрин Нова Пошта

Нові ціни для вантажів понад 30 кг

+1 грн за кожен кілограм ваги;

+150 грн, якщо відправлення має габарит понад 120 см.

Також збільшаться ціни на перевезення шин та дисків +15-50 грн. Підвищення цін «Нова пошта» пояснює тим, що компанія «оновлює тарифи з урахуванням логістичних витрат та для більшої деталізації послуг».

Раніше «Главком» розповідав про те, що Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі Львова та знищила нове відділення «Укрпошти». Директор «Укрпошти» зазначив, що внаслідок російського удару було знищено близько 900 посилок.