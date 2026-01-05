5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 5 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

5 січня світ відзначає Міжнародний розвантажувальний день. Віряни готуються до великого свята Богоявлення. В Україні цей день наповнений прадавніми традиціями Хрещенського святвечора, який об'єднує родини за спільною вечерею та молитвою.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 5 січня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний розвантажувальний день

Міжнародний розвантажувальний день як свято, з’явилося порівняно недавно, він відзначається в календарі прибічниками здорового харчування. Встановлений він 5 січня невипадково: це перші дні після святкування Нового Року та Різдва, у наших співвітчизників обов’язково асоціюється із щедрими застіллями та вживанням спиртних напоїв. Необачність в їжі та її обсягах призводить до небажаних наслідків для людського здоров’я.

Міжнародний день збитих вершків

Веселе гастрономічне свято, встановлене на честь дня народження Аарона Лапіна – винахідника аерозольного балона для збитих вершків. Це чудовий привід додати солодощів до ранкової кави.

Релігійні свята та їхня історія

Хрещенський святвечір (Навечір’я Богоявлення)

5 січня православна церква готує вірян до свята Хрещення Господнього. За переказами, саме в цей час Іоанн Хреститель готував людей до приходу Месії, закликаючи до покаяння. У храмах відбувається перше велике освячення води, яку називають «йорданською». Вважається, що вона має потужну лікувальну силу і не псується протягом року. Вечірня служба присвячена з'явленню Пресвятої Трійці під час хрещення Ісуса у водах Йордану.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, погода в цей день вказує на врожайність та майбутню весну:

Якщо на небі яскраві зірки – буде гарний врожай ягнят та ягід;

потужна завірюха 5 січня віщує таку ж погоду наприкінці лютого;

якщо на деревах багато інею – влітку буде багато меду;

повний місяць у цей день – до великого розливу річок навесні.

Історичні події

1585 рік – засновують львівське Ставропігійне братство, яке до XVIII ст. провадило активну культурно-освітню, релігійну й громадську діяльність;

1586 рік – патріарх Антіохійський Йоаким V підтверджує статут Львівського Успенського (ставропігійного) братства;

1769 рік – Джеймс Ватт отримує патент на ключове технічне рішення своєї парової машини, окрему конденсаційну камеру;

1870 рік – починається страйк львівських друкарів – перший робітничий страйк в Західній Україні;

1875 рік – у Парижі відкривають будівлю театру «Опера Гарньє»;

1895 рік – відкривають рентгенівські промені;

1911 рік – князівство Монако стає конституційною монархією;

1918 рік – УНР випускає в обіг перші українські банкноти з написами українською, польською мовами та мовою їдиш;

1919 рік – у Мюнхені засновують Німецьку робітничу партію, перетворену рік по тому в Націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію;

1933 рік – у Сан-Франциско починається будівництво одного з найвідоміших у світі мостів Золоті ворота;

1935 рік – заарештували Бориса Антоненко-Давидовича;

1953 рік – прем'єра п'єси Семюела Бекета «Чекаючи на Ґодо», найвизначнішої англомовної п'єси ХХ століття;

1968 рік – прихід до влади в Чехословаччині Александера Дубчека, який кладе початок «Празькій весні»;

1972 рік – початок робіт зі створення в США багаторазового транспортного космічного корабля;

1977 рік – заарештовано лідерів Української Гельсінської Спілки Миколу Руденка і Олексу Тихого;

2006 рік – Intel представляє перший процесор лінійки Core;

2011 рік – кількість інтернет-користувачів у світі сягає 2 мільярдів;

2019 рік – Вселенський патріарх Варфоломій підписує у Стамбулі томос про автокефалію Православної церкви України.

Іменини

День ангела святкують: Григорій, Євгенія, Йосип, Лук'ян, Матвій, Поліна, Роман, Семен, Тетяна.